利奇馬大亂交通 上海兩大機場10日逾1,700個航班取消

2019-08-10 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



利奇馬颱風10日凌晨1時45分在浙江省溫嶺市登陸後，預估將在浙江肆虐長達20小時後才會離去，浙江已有多處傳出災情。而受颱風影響，江浙滬10日海陸空交通大亂，光是上海虹橋和浦東兩大機場周六計畫取消的航班就已經達到1,776架次。

中國天氣網稱，利奇馬登陸浙江時中心附近最大風力達16級，是1949年以來登陸浙江第三強的颱風。預估利奇馬帶來的強風暴雨，10日起將從長三角一直蔓延至山東、東北地區。中國天氣網警告，利奇馬「致災能力極強」。

浙江當地媒體《浙江線上》指出，超強颱風利奇馬10日凌晨正面登陸浙江溫嶺後，將以每小時18公里左右的速度，橫跨台州、金華中部、紹興、杭州東部。預估10日晚間過湖州太湖，向北偏西方向移動。利奇馬完成整套「穿越浙江」動作，恐將費時近20個小時。

因應利奇馬來襲，截至10日6時，浙江全省已轉移超過81萬名民眾，開放避災安置場所逾1.萬處個。浙江線上表示，利奇馬對浙江造成的人員及財產損失狀況仍在統計中。

上海解放日報旗下新媒體《上觀》稱，10日凌晨4時左右，寧波市鄞州區東吳天童寺已爆發土石流，天童景區受災嚴重。

《環球網》則引述微博上大陸網友的消息指出，浙江溫嶺已有多地停水、停電。還有網友說，聽到風拍打窗戶聲伴著瓦片掉落聲；有些網友表示，很擔心自己家裡的玻璃不夠堅固。