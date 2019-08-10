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利奇馬登陸浙江 16級狂風引滔天巨浪

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利奇馬大亂交通 上海兩大機場10日逾1,700個航班取消

2019-08-10 11:21聯合報 記者林則宏╱即時報導

利奇馬颱風10日凌晨1時45分在浙江省溫嶺市登陸後，預估將在浙江肆虐長達20小時後才會離去，浙江已有多處傳出災情。而受颱風影響，江浙滬10日海陸空交通大亂，光是上海虹橋和浦東兩大機場周六計畫取消的航班就已經達到1,776架次。

中國天氣網稱，利奇馬登陸浙江時中心附近最大風力達16級，是1949年以來登陸浙江第三強的颱風。預估利奇馬帶來的強風暴雨，10日起將從長三角一直蔓延至山東、東北地區。中國天氣網警告，利奇馬「致災能力極強」。

浙江當地媒體《浙江線上》指出，超強颱風利奇馬10日凌晨正面登陸浙江溫嶺後，將以每小時18公里左右的速度，橫跨台州、金華中部、紹興、杭州東部。預估10日晚間過湖州太湖，向北偏西方向移動。利奇馬完成整套「穿越浙江」動作，恐將費時近20個小時。

因應利奇馬來襲，截至10日6時，浙江全省已轉移超過81萬名民眾，開放避災安置場所逾1.萬處個。浙江線上表示，利奇馬對浙江造成的人員及財產損失狀況仍在統計中。

上海解放日報旗下新媒體《上觀》稱，10日凌晨4時左右，寧波市鄞州區東吳天童寺已爆發土石流，天童景區受災嚴重。

《環球網》則引述微博上大陸網友的消息指出，浙江溫嶺已有多地停水、停電。還有網友說，聽到風拍打窗戶聲伴著瓦片掉落聲；有些網友表示，很擔心自己家裡的玻璃不夠堅固。

《上觀》表示，儘管利奇馬未直接登陸上海，但其影響仍不容小覷。例如2012年的颱風海葵，其登陸地點在浙江，導致浙江有700萬人受災。但海葵同樣給上海帶來暴雨，造成上海有近400條段馬路積水，千餘戶民宅積水，連江西、安徽兩省也分別有76萬人、254萬人受災。

利奇馬預計在浙江肆虐長達20個小時，圖為10日上午在寧波市北侖區，仍有車輛冒著風...
利奇馬預計在浙江肆虐長達20個小時，圖為10日上午在寧波市北侖區，仍有車輛冒著風雨在已經積水的路面上行駛。（新華社）
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利奇馬10日凌晨1時45分左右在浙江省溫嶺市登陸後，溫嶺市區10日上午已傳出多處...
利奇馬10日凌晨1時45分左右在浙江省溫嶺市登陸後，溫嶺市區10日上午已傳出多處出現嚴重積水。（新華社）
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利奇馬颱風上海
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