7月最多可能達1100萬桶 中國持續進口伊朗石油

2019-08-09 16:11 世界日報 中國新聞組／北京9日電



在美國終止了對伊朗的原油出口豁免後，中國在7月份連續第二月從伊朗進口原油。路透 分享 facebook 在美國終止了對伊朗的原油出口豁免後，中國在7月份連續第二月從伊朗進口原油。美國之音引述路透8日的報導說，三家諮詢公司的研究報告說，上個月中國進口了大約440萬到1100萬桶石油。

英國金融時報5日也曾報導說，隸屬中國石油天然氣集團的崑崙銀行近幾個月來僱用了一支油輪船隊從伊朗向中國運送石油。報導說，今年5月以來，至少有三艘與崑崙銀行有關的油輪被發現與伊朗船隻互動。

此外，路透7月28日也曾援引路孚特（Refinitiv）石油研究所的分析說，中國北方的天津港和錦州港今年6月份一共卸下了67萬噸伊朗原油，錦州港和南方的惠州港今年7月一共卸下43萬噸伊朗原油。

美國於7月23日宣布對一家中國國有石油貿易公司及其高管實施經濟制裁。美國指責這家名叫珠海振戎的公司及其總經理李右民「違反了美國對伊朗石油行業的限令」。中國則指責美國對中國實體予以制裁是「長臂管轄」，稱會堅決捍衛自身的正當合法權益。

報導指出，一名美國政府的高級官員透露說，伊朗50%-70%的原油出口都運往了中國，其餘大約30%左右出口給了敘利亞。中國海關總署預定在本月底公布原油進口數據。

中國海關總署7月27日公佈的數據顯示，中國6月從伊朗的進口比5月有所減少，此外，今年前六個月，中國從伊朗進口的原油同比下降了30%。