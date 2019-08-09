台名嘴說陸民吃不起榨菜 重慶業者：買不起咱們就送

2019-08-09 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



台灣名嘴日前在政論節目中表示，大陸人現在連榨菜都吃不起，讓大陸人都驚呆了，「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」更一度登上微博熱搜排行榜第一名，來自重慶涪陵區的烏江牌榨菜8日晚間在微博豪氣發文說：「買不起，咱們就送！」

觀察者網報導，作為此次新聞事件的主人公，借著台灣名嘴的話語獲得如此大曝光度的烏江涪陵榨菜，8日晚上7時45分許，先是發微博回應表示「買不起，咱們就送，而且是在8月9日通過抽獎的方式一次性送出價值188元的榨菜禮盒，給到10名幸運網友的手中。」

稍晚時分，烏江涪陵榨菜又加大了抽獎力度，表示在接下來的一周時間裡要天天抽獎，均是1天10人，每人均為一箱價值人民幣188元的榨菜禮盒。

烏江涪陵榨菜這次出手是相當的闊綽，大陸網友們紛紛表示，「希望一定能抽到自己，這可是一次難得的晉升成為富貴人家的機會啊。」

烏江涪陵榨菜這波免費的廣告打得可真是好，有網友建議，事後一定要給對岸的名嘴送去一箱印有烏江牌商標的涪陵榨菜表達感謝。

繼2011年茶葉蛋事件後，台灣一名財經名嘴7日在一檔節目中表示，大陸人現在連榨菜都吃不起，讓大陸網友再次驚呆，「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜詞，一度登上微博熱搜排行榜第一名，即使後來爆出當紅花旦楊冪疑似有新戀情，吃不起榨菜的熱搜仍穩坐排行榜第二名好幾小時。