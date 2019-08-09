北京地鐵實行冷暖車廂 太冷太熱都抱怨

2019-08-09 14:12 世界日報 中國新聞組／北京9日電



由於6號線冷暖車廂試行的成功經驗，據北京地鐵公司官方微博消息，北京地鐵計畫於12日起在1號線及15號線實行冷暖車廂，16日起在7號線實行冷暖車廂，其他線路將視列車改造情況適時推行。但同一輛車的部分車廂度為「強冷」23°C，其他車廂度為「弱冷」26°C。有不少網友抱怨「弱冷」車廂太過濕熱、不衛生，亦有人抱怨「強冷」車廂太冷、不環保，一時眾口難調。

中新網報導，消息指出，基於6號線冷暖車廂試行的成功經驗，自5日起，2號線、13號線及S1線也已正式實行冷暖車廂。

但香港01報導，許多網友對此項新政表達不滿。有人覺得「弱冷」車廂太熱，「弱冷區很濕熱」，亦有人認為「強冷」車廂太冷，「調到不出汗的度就行了」。還有人說，上班尖峰時段能夠擠上車就好，很難自由選擇車廂。

網友紛紛表示，「不是每個人都天天洗澡換衣服，夏天的時候，弱冷會造成病毒傳染，異味滿車，根本受不了啊。還是取消這種不人性化的設計吧」、「13號線的冷車廂還是不夠冷」、「人多時候弱冷車廂熱，強冷正好。人少時候弱冷正好，強冷車廂又太冷」。

也有網友說，「早高峰哪個門能上去就哪個門，還有功夫選擇強冷弱冷？還是先考慮一下怎麼解決擁擠問題吧」、「我可以站在冷暖分區之間的車廂連接處嗎？」

還有網友建議，地鐵應該分帶小孩區和成人區，「有些蠻不講理的大人帶著熊孩子實在是…」、「還有一些經常打電話和手機聲音外放的也單獨安排吧，真的很影響別人」、「倒不如分一分老弱婦孺車廂」、「有空分車廂，不如人多的時候弄冷一點，人少的時候弄熱一點」。