中國人奪巴黎聖母院重建設計賽冠軍？美國書商噱頭啦

2019-08-09 14:05 世界日報 中國新聞組／北京9日電



巴黎聖母院。 法新社 分享 facebook

兩名旅美中國建築師日前在法國巴黎聖母院重建方案競逐中奪冠，被中國網友興奮地大肆轉發，一度擠入微博熱搜排行榜。但事實上，這項競賽只是美國一家書商的行銷手法。

中央社報導，這則幾近烏龍的消息，首先由官媒環球網於6日披露。緊接著，英語官媒中國日報等媒體也陸續刊出。其中，中國日報在官方微博貼出這則消息時，還在標題前加上「恭喜」二字。

經過一天的發酵，這則還沒被網友細看的消息，甚至擠進了新浪微博即時熱搜排行榜的第十名。不少網友更是四處轉發這則消息，大有洗版之勢，並被認為「中國新生代設計力量響徹世界」。

根據報導內容，所謂承辦巴黎聖母院重建方案競逐的，是美國一家總部位在洛杉磯、名為GOArchitect的建築圖書出版商，徵稿自5月3日展開，6月30日截止，並進行一個月的網路投票，但優勝者獎金只有1000美元（約7000人民幣）。

8月1日結果揭曉，從56國226件參賽作品中得勝者，是旅居芝加哥的中國建築師蔡澤宇及李思貝，作品為「巴黎心跳」（Paris Heartbeat）。為此，引來大批中國網友一陣歡呼。

然而，有細心的網友發現，GOArchitect在發布競賽方案時明白表示，「這項競賽與法國政府的任何成員無關，也與天主教會或巴黎聖母院大教堂的任何管理機構無關」。

也就是說，競賽是由這家書商自行發起，任何優勝或參賽的方案，並不會被法國方面所採用。

發現這個烏龍的中國網友並認為，巴黎聖母院這個世界知名歷史建築的重建若真要徵圖，只有226件參賽作品也未免太少了。