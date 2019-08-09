蘇州商業街氣爆 路人被噴飛

2019-08-09 13:10 世界日報 中國新聞組／北京9日電



江蘇省蘇州陽光天地商業街小吃店8日上午7時許，發生煤氣洩漏引發閃爆事件，致2人受傷送醫。

新京報報導，現場監控視頻顯示，事發當時，三人散坐在畫面右側的店門口聊天，遠處有人在清理垃圾，突然畫面左側發生爆炸，玻璃、門框等建築碎塊伴隨著大量煙霧噴薄而出，待煙霧散去後，只看到畫面中一人摀住頭部坐在空地上。

另外一張現場圖片顯示，兩名男子受傷躺在地上，其中兩家門店門面幾乎全被炸毀，店內一片狼藉，周邊多家商舖被波及。

陽光天地商業街二樓的一名孟姓商舖老闆稱，早晨7時40分許，她正在與商舖一街之隔的家中休息，突然聽到一聲巨響伴隨著輕微的震動：「一下就被嚇醒了，還以為是地震了。」另一名周邊小區住戶也表示聽到了爆炸聲。

上述商舖老闆說，隨後她趕往店鋪，在路上，看到一樓的十多家餐飲店被爆炸波及，碎玻璃滿地，其中兩家門店最為嚴重，爆炸點上方的二樓店面的玻璃也全部碎裂，自家店中屋頂也掉落下一些碎塊：「牛肉粉店和米線店緊挨著，最嚴重，都炸得看不出來了，不確定是哪家發生的爆炸。」

上述商舖老闆表示，直到11時許，商業街內還是有許多警察及消防人員，一樓商舖已全部封禁，二樓也被封了一半：「一樓二樓小吃店的煤氣罐都被物業收走了。」 蘇州商業街氣爆前。視頻截圖「玻璃、桌椅炸出」 路人瞬間消失畫面中！ 分享 facebook