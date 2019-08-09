美豔人妻KTV拒陪酒 遭5醉客打死

2019-08-09 12:43 世界日報 中國新聞組／北京9日電



合肥市一家KTV日前發生女客被圍毆致死的命案。圖／取材微博 分享 facebook

安徽省合肥市一家KTV日前發生女客被圍毆致死的命案，5名外送員酒後見到女客長得好看，藉著酒意上前強行搭訕，遭到拒絕後竟動手打人，34歲朱姓人妻被圍毆致死，死者的徐姓丈夫在現場也被打傷。5名嫌疑人7日因涉嫌尋釁滋事被刑拘。

安徽商報報導，徐先生一家28日來到台北原唱量販KTV樓下，朱姓人妻因為外型好看，在收銀處遇到這群人就被搭訕，她們並沒有搭理。之後，她在洗手間又遇到這群人，「看他們像喝多了，拿著啤酒過來挑釁，讓我們陪他喝酒。」其弟媳張女士稱，「他們當時一直圍在我身邊，我嫂子沒搭理他們，直接把我拉走了」。

徐先生萬萬沒料到，之後這群人竟衝進他們的包廂，堵在門口指著他妻子破口大罵，隨後雙方發生了衝突。等到警方趕來時，幾名打人者已經逃離。經救援人員檢查，徐先生和張女士都受了傷，而他的妻子當場已經沒了意識，送醫後不治身亡。

報導指出，事發時張女士曾向KTV的工作人員求助，但工作人員說這事情他們管理不了，但已幫忙報了警。徐先認為，KTV方面應該上前制止或者勸阻，但是他們一家三口被對方毆打的時間有1、20分鐘，期間竟無人前來勸阻。「我認為KTV對此負有不可推卸的責任」。

徐先生難過的說，妻子今年34歲，平時在上海上班，事發當晚她請家人去KTV唱歌敘舊。沒想到發生這樣的事。目前這家KTV已經停業，5名嫌疑人已被警方刑拘。