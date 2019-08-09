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強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

颱風利奇馬即將直撲大陸而去 浙江、上海「剉咧等」

2019-08-09 10:55聯合報 記者林則宏╱即時報導

輕掠過台灣北方的利奇馬颱風，為台灣帶來的風雨未如早前預估，但目前卻正直撲大陸而去，預計10日凌晨至上午將登陸浙江，成為今年侵襲中國最強的颱風。首當其衝的浙江與上海目前都高度警戒，兩地海陸空交通也已做出調整，多家航空公司取消今天部分航班，包括多個架次的兩岸航班。

中國氣象局9日發布的消息稱，今年第九號颱風利奇馬將於10日凌晨到上午在浙江登陸。預估利奇馬具有「登陸強度強、風雨強度大、持續時間長、影響範圍廣」等特點，而且利奇馬還可能將會二次登陸中國。

根據預報，利奇馬最可能的登陸地點是浙江台州到樂清一帶沿海，登陸時強度將達強颱風級或超強颱風級（14至16級），11日前後移入黃海，12日將再次登陸。

中國氣象局預測，這幾天利奇馬將自南向北影響福建、浙江、上海、江蘇、山東、北京、天津、河北、遼寧等地，前述地區屆時將出現大範圍強風暴雨。

受颱風影響，預估9日夜裡到11日上午上海恐出現暴雨到大暴雨，沿江沿海地區可能出現11至12級風。上海文匯報報導，包括國航、東航、南航、春秋航空、吉祥航空已經取消9日部分航班，當中包括多個上海往來台灣的航班。

浙江錢江晚報也報導，針對利奇馬颱風可能帶來的影響，中國鐵路上海局集團有限公司計畫對10日、11日經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施，浙江也已有數個鐵路與高鐵班次宣布停運。

奇馬颱風預計10日凌晨至上午在浙江登陸，並在未來幾天持續影響大陸東部多個省份。（...
奇馬颱風預計10日凌晨至上午在浙江登陸，並在未來幾天持續影響大陸東部多個省份。（大陸中央氣象台）
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利奇馬颱風上海
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