颱風利奇馬即將直撲大陸而去 浙江、上海「剉咧等」

2019-08-09 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



輕掠過台灣北方的利奇馬颱風，為台灣帶來的風雨未如早前預估，但目前卻正直撲大陸而去，預計10日凌晨至上午將登陸浙江，成為今年侵襲中國最強的颱風。首當其衝的浙江與上海目前都高度警戒，兩地海陸空交通也已做出調整，多家航空公司取消今天部分航班，包括多個架次的兩岸航班。

中國氣象局9日發布的消息稱，今年第九號颱風利奇馬將於10日凌晨到上午在浙江登陸。預估利奇馬具有「登陸強度強、風雨強度大、持續時間長、影響範圍廣」等特點，而且利奇馬還可能將會二次登陸中國。

根據預報，利奇馬最可能的登陸地點是浙江台州到樂清一帶沿海，登陸時強度將達強颱風級或超強颱風級（14至16級），11日前後移入黃海，12日將再次登陸。

中國氣象局預測，這幾天利奇馬將自南向北影響福建、浙江、上海、江蘇、山東、北京、天津、河北、遼寧等地，前述地區屆時將出現大範圍強風暴雨。

受颱風影響，預估9日夜裡到11日上午上海恐出現暴雨到大暴雨，沿江沿海地區可能出現11至12級風。上海文匯報報導，包括國航、東航、南航、春秋航空、吉祥航空已經取消9日部分航班，當中包括多個上海往來台灣的航班。