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上音歌劇院 智能露臉

2019-08-09 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

擁有多項全球先進「智能劇場」技術的上音歌劇院7日在上海首次揭開面紗。

新華社報導，誕生於1927年的上海音樂學院，是中國近現代音樂專業高等教育的發祥地。近年來，上海提出打造「亞洲演藝之都」的目標，位於上海市淮海中路汾陽路口的上海音樂學院獲得市政府支持，新建一座歌劇院，以承擔大型歌劇、芭蕾舞、民族舞、交響樂等多種舞台表演藝術形式的教學、排練和演出。

上音歌劇院總建築面積超過3萬平方米，是一座地上5層、地下3層的音樂建築綜合體，擁有1個1200座的歌劇廳，另外設置1個學術報告廳和4個專業排演廳，服務於歌劇、管弦樂、合唱和民族音樂等的日常排練。

歌劇院最大亮點是已具備了「智能化」的雛形，在最重要的池座低區和高區，每個座椅背後安裝有如電子書大小的彩色互動顯示屏。待正式投入使用時，顯示屏不僅可提供劇目和演員介紹，更可根據觀眾需求切換顯示不同語言文字的字幕，字幕服務包括漢語、英語、日語、法語、俄語、義大利語、德語等。這一技術與維也納國家歌劇院等國際級歌劇院同步。

同方股份有限公司承擔了這座歌劇院舞台機械、燈光、音響的設計、建造和集成，將柔性控制技術應用於舞台設備控制，為舞美效果的變化和組合提供更多可能，也為導演和藝術家提供更大的發揮空間。

上海音樂學院院長廖昌永表示，這座現代化歌劇院誕生後，將圍繞「上音主體、歌劇特色、學術高地、市場運營」開展各項工作，歌劇院將充分整合上海音樂學院優質資源，推動文教融合，引進國內外優秀劇目，孵化更多原創作品，積極普及和推廣各種舞台藝術門類。

隨著5G相關應用的逐步落地，在「智能劇場」運營方面，上音歌劇院還擬採用人臉識別、智能停車等服務。有望於下月對公眾開放的上音歌劇院，不僅將承擔慶祝新中國成立70周年滬上部分重大演出，還將於10月迎來義大利斯卡拉歌劇院經典劇目的交流演出。

國家歌劇院上海義大利
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