高速公路服務區 美如蘇州園林

2019-08-09 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



有大陸最美高速公路服務區之稱的陽澄湖服務區，位在滬寧高速公路江蘇段上。服務區以大型水景、粉牆黛瓦、圓形拱門還原詩畫江南意境。 取自網路 分享 facebook 小橋流水的商業街區、詩情畫意的蘇州園林、精巧別致的非遺展示、未來感十足的科技體驗…，如果不是置身其間，很多人都不能相信這是一個高速公路服務區的配置。最近，陽澄湖服務區一躍成為旅客心中的「網紅打卡地」。

新華社報導，陽澄湖服務區位於蘇州工業園區唯亭鎮，地處中國長三角地區重要的「黃金通道」—滬寧高速公路江蘇段，西距蘇州13公里，東距上海65公里，北倚風景宜人的陽澄湖。服務區採用吳冠中水鄉水墨畫中的線條，通過大型水景、粉牆黛瓦、圓形拱門等元素，還原「詩畫江南」意境。

有大陸最美高速公路服務區之稱的陽澄湖服務區，位在滬寧高速公路江蘇段上。服務區以大型水景、粉牆黛瓦、圓形拱門還原詩畫江南意境。 取自網路 分享 facebook 陽澄湖服務區運營方嘉興市凱通投資有限公司品牌部陶玉偉表示，總面積近5萬平方米的陽澄湖服務區，是目前中國體量最大的高速公路服務區之一，除餐飲、零售等配套，還設置科技體驗、文化展示、微縮園林等業態，並引入智能公廁、機器人餐廳等前沿元素。

「我們在商業街區後面設計了三個園林，布局借鑒了拙政園、留園等蘇州經典園林景觀，意在讓旅客擁有不入蘇州城，盡覽姑蘇景的體驗。」陶玉偉說。來自河南的旅客陳軍對此深有感觸，他表示，「對於沒有時間特意去蘇州古城逛一逛的路過者來說，服務區簡直是天上掉下來的蘇州園林。」

全長248.2公里的滬寧高速江蘇段1996年通車，經過20餘年發展，車道從最初的雙向四車道，擴建到雙向八車道，日均車流量從開始的千餘輛次發展至如今的11萬輛次，當之無愧成為中國經濟的「黃金動脈」。

為滿足大眾日益多樣化、品質化、個性化的出行需求，2016年，江蘇在中國率先啟動高速公路服務區供給側結構性改革升級，結合所在城市的地域文化特點，打造有記憶、有文化、有特色的多元化服務區，促使其向交通、生態、旅遊、消費等複合型、旗艦化載體轉型。

3年多來，江蘇已建成陽澄湖、梅村、芳茂山、東廬山、儀徵等一批明星服務區，全省高速公路服務區經濟效益大幅提升。在改造過程中，江蘇還通過經營權外包、引入民營資本等多種商業模式提升經濟效益。據了解，目前全省服務區已吸引50餘家非公主體參與運營，共引進社會品牌百餘種，創造就業崗位15000餘個，引入投資額10億餘元。

數據顯示，截至2018年底，中國公路總里程485萬公里，其中高速公路超過14萬公里。江蘇高速公路總里程已達4711公里，密度居全國前列。公路如同毛細血管，將大大小小的村莊連接到中國路網中。

四通八達的高速公路網為經濟社會發展注入生機與活力。以滬寧高速經濟走廊為紐帶的長三角地區，佔中國1/26空間、1/6人口，卻創造了近1/4經濟總量，眼下更以交通為先行官，釋放出強大的發展活力。交通運輸部數據顯示，2019年上半年長三角地區僅公路水路交通固定資產投資就達2855億元，交通建設對經濟發展的拉動效應可見一斑。