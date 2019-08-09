今年最強颱利奇馬 明浙江登陸

2019-08-09 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年最強颱風─今年第9號颱風「利奇馬」預計10日白天登陸浙江中北部沿海，也有可能沿浙江近岸海面北上，大陸中央氣象台昨天已發布颱風橙色預警。

大陸中央氣象台8日表示，今年第9號颱風「利奇馬」已經於8月7日下午加強為強颱風級，晚上加強為超強颱風級。「利奇馬」10日登陸時的強度將為颱風或強颱風級（13至15級）。

據氣象專家介紹，颱風「利奇馬」具有登陸強度強、風雨強度大、持續時間長、影響範圍廣等特點。將是今年以來登陸或影響中國最強的颱風。

登陸強度強—截至8月8日，今年已有2個颱風登陸中國，分別為第4號颱風「木恩」和第7號颱風「韋帕」，登陸時強度為熱帶風暴級，風力分別為8級、9級，而颱風「利奇馬」登陸時強度最低將是颱風級（13級）。

風雨強度大—8日至13日，東海、黃海中西部、杭州灣、長江口區以及浙江、上海、江蘇、山東南部等地沿海將有9至12級的大風，部分海域風力將達到13至16級，陣風17級以上。

8日至11日，台灣、浙江中東部、上海、江蘇東部、山東東部、遼東半島等地將有大暴雨，台灣中部、浙江東部等地局地特大暴雨，浙江東部累計降雨量300至500毫米，台灣中部達500至700毫米。

持續時間長—颱風「利奇馬」未來登陸中國後，並不會深入內陸，強度減弱慢，比較有利於維持颱風環流，一路北上預計會給中國帶來長時間風雨影響。

影響範圍廣—福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、遼寧等省市將受颱風直接影響。後期，颱風和冷空氣結合還會給華北東部、東北等地帶來大範圍強降雨。

專家表示，福建、浙江、上海、江蘇、山東等地需加強沿海堤防、江河庫湖、重點工程及災害隱患點的安全巡查和應急加固，及時轉移危險地區群眾，防範風雨可能引發的城市內澇、中小河流洪水、山洪、地質災害等。

專家說，涉海、涉島和山區旅遊景區需加強安全管理，及時關閉景點；在東部海域航行或作業船舶應繞行或回港避風，海上平台作業人員應提前撤離。