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甘肅旅遊旺 日韓、東南亞遊客增

2019-08-09 02:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

暑期以來，甘肅各地旅遊持續火爆，其中世界文化遺產莫高窟客流量逐日激增，不斷逼近單日最大遊客承載量6000人次上限。在甘南藏區，草原公路亦迎來最大自駕遊車流量，扎尕那景區7日試運營首日接待逾5000名自駕遊客。張掖市丹霞景區7月底已突破遊客接待量百萬人次。

中新社報導，甘肅省文化和旅遊廳政策法規處負責人8日表示，近年來，該省不斷拓展海外市場，甘肅入境市場人數和收入一路走旺，今年1至6月，全省接待入境旅遊者達63154人次，旅遊外匯收入約為1750.2萬美元。其中，港、澳、台以及外國遊客接待均較上年大幅增長，尤其日韓市場、南向通道市場遊客激增。 甘肅近日還邀請來自美國、新加坡、韓國、德國等18個國家的140家旅行商，台灣、香港、澳門地區的60家旅行商，以及80家內地（大陸）旅行商，對甘南、臨夏、蘭州等市州景區景點進行文化旅遊資源考察踩線。

「與中國其他藏區相比，甘南更加親切，藏族風情與自然更加和諧融洽」。過去30年一直組織東南亞遊客遊絲綢之路的新加坡旅行商李良義踩線後說，目前正在策畫新線路，將甘南、臨夏等部分線路納入絲綢之路旅遊線路，向東盟國家遊客重點推薦。

數據顯示，2018年甘肅接待東盟國家遊客同比增長44.5%，其中越南遊客同比增長近6倍，泰國遊客同比增長七成以上。今年1至7月，接待新加坡遊客同比增長154.53%，位列該省入境市場第六位。

為迎接旅遊旺季，甘肅各地「各顯神通」。蘭州推出啤酒節、文旅驛站、黃河夜遊、特色夜市街、文化惠民演出等十大文旅活動，百年中山橋等景區遊客連日爆滿。

嘉峪關市開闢夜遊關城景區，通過高科技手段讓遊客一日遊遍絲綢之路，身臨其境地體驗文化穿越之旅。

新加坡世界文化遺產考察
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