卡通保時捷女成美容院廣告 律師質疑侵權反遭網友撻伐

2019-08-08 17:09 世界日報 中國新聞組／北京8日電



保時捷女車主的卡通形象被美容院當成廣告。 圖／取自微博 分享 facebook

重慶某商家7日打出一「雷人」廣告牌，用的疑是日前發生在重慶渝北區「搧人耳光卻反被打飛帽子」的保時捷女車主的卡通形象，有律師分析此舉恐侵犯其肖像權和名譽權。此事又引發網友撻伐，除批女車主「丈夫被停職還這麼牛」，還把矛頭指向律師：「這是幫她辯護撐腰嗎？」

7月30日上午，駕駛紅色保時捷的女司機李某行經渝北區，掉頭時與另一輛車的男司機發生口角，女子先出手搧男司機一耳光，男子也反手搧了該女子一耳光，女子的帽子被打飛。視頻引發廣大關注，引來網友和媒體對女司機排山倒海的批評，女司機李某也被網友起底，曾拍視頻稱自己「打個電話就可刪掉違規紀錄」等語，李某任職渝北區公安分局石船派出所所長的丈夫童小華因此被停職調查中。

搧耳光風波還沒平息，7日重慶某商家掛出的廣告牌又引發爭議。根據時間視頻畫面，這家主打「美肌達人」的美容院，用了疑似保時捷女司機卡通形象的廣告牌，上面還寫著「我兒豁（重慶方言，意謂「我絕對不會騙你」），敢不敢來比哈」等頗具「挑戰」意味的廣告詞。

報導並引述律師說法，稱「若未經本人允許使用肖像，會侵犯其肖像權和名譽權，也涉嫌違反廣告法」。該商家稍後回應表示，已撤下牌子。

視頻傳出後，引發網友批評美容院「不良示範」，並一邊倒質疑律師為保時捷女「辯護」撐腰。有網友問律師：「你是怎麼確定是她本人的？難道張三李四就不可以嗎？」「卡通形象，沒標註人名哪兒就侵權了？店裡工作人員花50塊買個帽子也這形象啊。」也有網友反諷稱「這下真火了」、「你們看吧，反倒炒成網紅了。以後出場費10萬一場，代言費200萬一年。壞的還能變成好事呢。」