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江西吉安／安福火腿形如柳葉 皮薄肉嫩精多肥少

2019-08-08 14:49聯合晚報 大陸特派員王玉燕／江西吉安報導

安福火腿，曾被列為宮廷御膳貢品。 特派員王玉燕／攝影
安福火腿，曾被列為宮廷御膳貢品。 特派員王玉燕／攝影
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安福火腿是吉安市安福縣的特色傳統名肴，也是江西著名特產之一，為中國三大火腿之一。

歷史悠久，源於先秦的安福火腿，是先秦祭祀的「火胙」，當地百姓將上等的豬蹄胙肉作為敬神供品，祛邪消災，祭神後的胙肉再加鹽醃製，即成「火胙」。後來人們又將豬腿醃製成「火腿」，節慶喜日或家有貴客取之為宴。

由於歷代安福是產糧大縣，糧多豬多，就產生聞名江南的「安福米豬」，皮薄、肉嫩、個小，做成火腿特點是形如柳葉，腳蹄短小，腿身飽滿，皮薄肉嫩，精多肥少，色紅味香，經久不變質。精肉鮮紅似火，肥肉潔白晶瑩，曾被列為宮廷御膳貢品。

安福火腿選料講究，加工精細。首先把住季節關，「立冬」開始收腿，「立春」結束，其他季節概不加工。其次是加工工藝上，清腿、配料、入鹽、磨皮、打簽、入缸、翻缸、出缸、發酵、洗曬、發酵、貯存等工藝方面，安福火腿有獨到的工夫，保證產品的風味特色。

安福火腿有個雅號叫「西腿」。據說，安福縣城有一條青石板砌成的街巷，浮山李和齋開的益裕腿莊占了半條街。腿莊有個伙夫叫李駝背，為人老實勤懇，會做多種火腿菜肴。

一個冬日的傍晚，李駝背正收拾碗盞，伙房門突然被撞開，一名衣衫襤褸、左腿受傷的人搖搖晃晃闖了進來。他自稱是廣東來的草藥郎中，在山裡採藥，遭遇雷雨，滑跌受傷，已經幾天沒吃沒喝了，特來討點吃的。李駝背見他可憐，將做晚飯後剩在案板上的一些火腿及削下的冬瓜皮煮了一碗湯給他喝。

數年後，益裕腿莊來了一名廣州商人，他就是當年駝背救治的那位郎中。這名廣東人回鄉後，念及駝背的恩德，改行開了家專做補食生意的食品店，駝背教他做的那道「火腿冬瓜湯」，很受廣東人青睞，他的生意越做越大，發了財。因為安福在江西，這位廣東人便稱安福火腿為「西腿」，不久後，「西腿」便廣為人知了。

吉安
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