江西吉安／採茶戲詼諧風趣 載歌載舞鄉土氣息

2019-08-08 14:49 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／江西吉安報導



吉安採茶戲「補背褡」，風格詼諧、歡快。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

吉安採茶戲是江西省傳統戲曲劇種之一，主要發源於贛南，與盛產茶葉有關。明朝時，贛南、贛東、贛北茶區每逢穀雨季節，婦女上山，一邊採茶、一邊唱山歌，以鼓舞勞動熱情，這種在茶區流傳的山歌，被人稱為採茶歌。由民間採茶歌和採茶燈演唱發展而來，繼而成為一種有人物和故事情節的民間小戲。

贛南採茶戲形成後，分幾路向外發展，與當地方言和曲調融合，形成贛東、西、南、北、中五大流派，每個流派中又有不同的本地腔。採茶戲總的特點是表演歡快，詼諧風趣，載歌載舞，喜劇性強，富有濃郁的鄉土氣息，深受民眾喜愛。

清朝中葉，吉安府的中部和北部幾縣農村，流行一種由燈歌演變而成的吉安採茶戲。一戲僅有一旦、一醜、一生三個角色，故又稱「三角戲」或「三小戲」。伴奏樂器有竹木梆、小鑼和正反手胡琴各一件，演出劇碼多為表現古代民眾勞動和愛情的單頭戲和三小戲。

清朝末葉，一度在永豐、吉水、吉安盛行的宜黃戲和漢劇相繼衰落，許多宜黃戲、漢劇藝人加入花鼓戲班，使花鼓戲在唱腔、行當、角色、演奏等方面均得到充實，發展為「七唱三打」的半班，增加了青衣、正生、花臉等行當角色和嗩吶、笛子、堂鼓、鑼、鈸等樂器，並能演出整本大戲。花鼓戲、三腳班、半班既是同一劇種，又有一些差別，後來統稱吉安採茶戲。

採茶戲唱腔和表演具有鮮明的吉安地方特色，唱腔吸收了山歌小調的素材，粗獷、樸實，易於表現現實生活，共有曲調100餘種；表演保留了燈彩的風格，詼諧、歡快，如小丑坐矮樁、走矮步，小丑走小腳步，小生耍摺扇等。