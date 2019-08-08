江西吉安／歷史名人文天祥 讓書院歷史永不湮沒

2019-08-08 14:42 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／江西吉安報導



文天祥紀念館，是江西最大歷史名人專題紀念館。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

白鷺洲茂林修竹，清幽雅致，是辦書院的好地方。很多年以後，白鷺洲上已沒有白鷺，書院也沒有讀書聲，但因為一個人的名字，書院的歷史將永遠不會被湮沒，這個人就是－文天祥。為了紀念浩然正氣的文天祥，1984年，江西成立最大的歷史名人專題紀念館「文天祥紀念館」。

文天祥紀念館，矗立浩然正氣的文天祥雕像。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

文天祥紀念館坐落於吉安縣城東，占地8公頃。主體建築是一組中軸對稱的仿古建築群，通過文獻文物、圖表、雕塑、碑刻和復原實景等形式，完整地介紹民族英雄文天祥的生平功績。

文天祥，南宋末年吉州廬陵富川（今江西吉安縣）人，是抗元名臣、民族英雄，與陸秀夫、張世傑並稱為「宋末三傑」。寶祐四年（西元1256年），21歲的文天祥參加集英殿殿試，以「法天不息」為題，議論策對，1萬多字的文章一氣呵成，宋理宗欽點文天祥為一甲第一名－這是吉州歷史上第一位狀元。

南宋末年，元軍大舉攻宋，文天祥奮力抵抗，無奈敵眾我寡，宋景炎三年（元至元十五年）冬，遭到元將張弘範部隊突擊，文天祥被俘。張弘範要文天祥寫一封信招降張世傑，他提筆寫下了七言律詩「過零丁洋」：「辛苦遭逢起一經，干戈寥落四周星。山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍。惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁。人生自古誰無死？留取丹心照汗青。」

張弘範見文天祥抵死不肯投降，將他押送到大都；元世祖忽必烈愛才想召降他，文天祥不為所動；拘囚了四年，「正氣歌」就是他在獄中所作。文天祥最終被押赴刑場，從容就義，得年47歲。妻子歐陽氏到刑場收屍，在他衣帶上發現了他的絕筆：「孔曰成仁，孟曰取義；惟其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧！」

文天祥紀念館依山就勢，建築分為遊覽觀光區和文天祥生平展覽區兩部分。從山門開始經臨安橋進入文天祥生平展覽區，共分6部分展出，包括少年立志，盡忠報國；宦海沉浮，憂國憂民；起兵勤王，扶危社稷；萬里羈囚，慷慨悲歌；詠心寫史，一代詩豪；千古俎豆，萬世楷模。

主體建築為正氣堂，坐北朝南，紅牆黃瓦，氣勢恢宏，有文天祥塑像，高6.4公尺，莊嚴威武。四壁嵌8幅大型壁畫，描繪文天祥生平。序廳設有一全館整體模型盤，指引遊人參觀瞻仰一代忠臣。