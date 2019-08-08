江西吉安／白鷺洲書院 江西四大書院之一

2019-08-08 14:42 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／江西吉安報導



白鷺洲書院，古代江西四大書院之一，是吉安著名的學府。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

江西省中部的吉安市，古為廬陵郡地，自宋代以來，這裡名人輩出，成為人文薈萃之區，素來享有「文章節義之邦」盛譽。而位於吉安市東贛江中白鷺洲上的「東贛江中白鷺洲」，名列古代江西四大書院之一，是吉安著名的學府。

據文獻記載，白鷺洲的得名，淵源於唐李白詩中的「三山半落青天外，二水中分白鷺洲」名句。宋代在洲上創建書院時，也就依洲名而稱之為「白鷺洲書院」。

書院橋，橋下為贛江。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

書院建於南宋淳佑元年（西元1241年），吉州太守江萬里為來此講學的朱熹、周敦頤、程大中、邵雍、張載、程頤等6位儒學大師，立祠建書院。江萬里，為江西都昌縣人，官至宰相。元兵南下進占江西，他在鄱陽家居，堅貞不屈，與其子江鎬毅然率180多家人投止水池殉國，是中國歷史上著名的忠貞節烈之士。

寶祐四年（西元1256年），金榜601名進士，其中吉州占44名，且大多數為白鷺洲書院學生，為全宋朝之最。21歲的書院學生文天祥獨占鰲頭，理宗高興地說：「此天之祥，及宋之瑞也。」親筆題寫了「白鷺洲書院」匾額，懸掛在書院大門上。從此，白鷺洲書院名揚天下。白鷺洲書院一直引領吉安學術發展，崇文重教，蔚然成風，成就了吉安3千進士科舉輝煌記錄，成為理學之邦。

鷺池又名泮池，始建於宋。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

白鷺洲書院自創建以來，因其特殊的地理位置和歷史變遷，曾被洪水戰禍圯毀數次，屢毀屢修復，學術活動久盛不衰。今天的白鷺洲書院現存古建築除風月樓、雲章閣外，還有中山院、文山院、紅樓，都是民國三年重建。

遊客走過書院橋，橋盡頭矗立著白鷺洲書院，院前立有文天祥雕像，書院前的「鷺池」，始建於宋，現為明代萬曆20年重修書院所開闢。綠樹叢中是白鷺洲書院主體建築之一的雲章閣和風月樓。

雲章閣是南宋景定四年山長黃嘉所建，其名出於詩經「倬彼雲漢，為章於天」，現二樓為藏書閣。

風月樓是書院的最高建築，以其獨特的建築風格博得世人讚嘆。它雄踞洲的北端，是三層方形建築，樓高14.7公尺，底層為「浴沂亭」，二層名「風月樓」，三層叫「魁星閣」。樓頂雕龍畫鳳，層樓飛簷，雄偉壯觀。登上風月樓頂，極目四望，風光盡收眼底。北面遠眺井岡山大橋橫臥江上，西面與鐘鼓樓遙遙相望，南面可見嶄新的吉安大橋飛架贛江東西，水闊天高，教人心曠神怡。