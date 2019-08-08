親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸禁參與金馬獎
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大理至臨滄鐵路 明年底通車

2019-08-08 02:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「大理至臨滄鐵路2020年底將通車。」中共臨滄市委副書記、市長張之政7日表示，孫中山先生的百年夢想將成真。

中新社報導，「壯麗70年、奮鬥新時代」楚雄、臨滄專場新聞發布會7日在昆明舉行。張之政在發布會上介紹說，臨滄區位獨特，有3個縣與緬甸接壤，是中國大陸進入印度洋最便捷的陸上通道。100多年前，孫中山先生在「建國方略」中提出修建滇緬鐵路的構想，把臨滄作為通往印度洋的最佳出境口。

1937年抗戰爆發後，中國大陸沿海港口逐步被日軍封鎖，軍需物資主要從美國海運至緬甸仰光，再用大量汽車沿滇緬公路運到大後方。汽車運力小、耗時長、成本高，無法保證軍需供應，開闢一條連接緬甸和滇西南的鐵路迫在眉睫。

1938年12月，滇緬鐵路正式開工，計畫由昆明向西經大理進入臨滄，再由臨滄出境連接緬甸臘戍。然而，1942年，緬甸淪陷，雲南騰衝、龍陵相繼失守，為了防止日軍沿滇緬鐵路的路基進入滇西，只能破路拆軌，滇緬鐵路因此夭折。

2006年聯合國亞太經社會交通部長會議通過了泛亞鐵路網計畫，滇緬鐵路是其中的重要組成部分。目前，新的滇緬鐵路—大理至臨滄鐵路，北端通過廣（通）大（理）線、成（都）昆（明）線連接昆明、攀枝花地區，向西南連接中緬邊境的臨滄清水河口岸，是中緬鐵路重要組成部分。

待大理至臨滄鐵路通車後，昆明到臨滄3個小時左右即可通達，張之政說：「我們抓緊推進臨滄至清水河鐵路前期工作，未來還要延伸到緬甸皎漂港。」

緬甸印度
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

蘇台青少年 比賽做仿生機器人

2019-08-08 02:27

黃茅海跨海通道 明年開工

2019-08-08 02:26

蘋果電腦收藏家 展示13色iMac G3

2019-08-08 02:26

巫山機場 有望月中通航

2019-08-08 02:26

海青杯服飾設計創業賽 33台生參加

2019-08-07 23:51

陸富豪擁台邦交國籍避稅 河北人大資格遭拔除

2019-08-07 15:41

山東遊客強撿景區球石被阻 飆罵：門票140拿個石頭咋了

2019-08-07 14:50

七夕情人節「土味禮物」夯 死亡口紅、好老婆獎盃上榜

2019-08-07 13:44

熱門文章

一芳完蛋了嗎？ 網舉前例 吳寶春統獨風波後生意更好

2019-08-07 20:09

余宛如：謝謝中國退出 還給台灣乾淨金馬獎

2019-08-07 12:09

山西「喬家大院」是吸金黑店！ 驚動北京重手整治

2019-08-07 10:00

陸客自由行卡關 林佳龍：研議開放陸客第三方入境免簽

2019-08-07 12:35

大陸為何限縮旅客來台？她分析：嗅到自由的鳥很難回籠

2019-08-07 12:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top