蘋果電腦收藏家 展示13色iMac G3

2019-08-08 02:26 聯合報 中新社



北京中關村創業大街的民間收藏集群館內，蘋果電腦收藏家張淼創辦的「蘋果電腦博物館」內，展出他多年的藏品。