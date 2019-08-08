親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸禁參與金馬獎
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘋果電腦收藏家 展示13色iMac G3

2019-08-08 02:26聯合報 中新社

北京中關村創業大街的民間收藏集群館內，蘋果電腦收藏家張淼創辦的「蘋果電腦博物館」內，展出他多年的藏品。

張淼介紹館內陳列的18台13色系的iMac G3主機。 中新社
張淼介紹館內陳列的18台13色系的iMac G3主機。 中新社
分享

蘋果電腦北京創業
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

蘇台青少年 比賽做仿生機器人

2019-08-08 02:27

黃茅海跨海通道 明年開工

2019-08-08 02:26

大理至臨滄鐵路 明年底通車

2019-08-08 02:26

巫山機場 有望月中通航

2019-08-08 02:26

海青杯服飾設計創業賽 33台生參加

2019-08-07 23:51

陸富豪擁台邦交國籍避稅 河北人大資格遭拔除

2019-08-07 15:41

山東遊客強撿景區球石被阻 飆罵：門票140拿個石頭咋了

2019-08-07 14:50

七夕情人節「土味禮物」夯 死亡口紅、好老婆獎盃上榜

2019-08-07 13:44

熱門文章

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

108年大學指考今放榜 榜單快速查詢點這裡

2019-08-07 05:49

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top