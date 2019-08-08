蘇台青少年 比賽做仿生機器人

2019-08-08 02:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第五屆蘇台青少年科技創意創新大賽日前在江蘇常州市武進區西太湖雅集園美術館舉行，來自台灣和江蘇的650多名師生，在「科技創無限」的主題下，同台競技、暢敘友誼，用小創意玩轉科學大舞台。

新華社報導，仿生機器人比賽是本次科技交流活動的重頭戲。比賽剛開始，選手們就忙活開了，你鋸木板我擰螺絲，你檢查齒輪我負責鑽孔，十八般武藝齊上陣。經過三個小時的分工協作，各隊製作出造型各異的仿生機器人，這些作品在接力賽、直線前進賽、拔河賽中一決高下。

最終，台灣新南小學降龍伏虎隊獲得小學組冠軍，江蘇龍潭中心小學（江畔校區）龍岸一隊獲得小學組亞軍，江蘇漣水縣陳師鎮中心小學獲得小學組季軍。台灣竹南聯隊制霸青春隊獲得中學組冠軍，江蘇伯樂中學千里馬隊獲得中學組亞軍，江蘇丁家莊初級中學格致隊獲得中學組季軍。

江蘇省常州市武進區委常委、統戰部部長楊國成指出，今年的蘇台青少年科技創意創新大賽，主題突出、形式多樣、特色鮮明，參賽選手們積極參與比賽、享受比賽，全方位展示蘇台兩地青少年的良好風采，使之成為人生中難忘的一次友誼之旅、親情之旅、夢想之旅。

江蘇常州市台辦表示，來自台灣的青少年還將在常州開啟江蘇歷史文化之旅，他們大多數都是首次到中國大陸，通過這次活動，將更加深入了解江蘇歷史文化以及大陸的發展。