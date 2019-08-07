山東遊客強撿景區球石被阻 飆罵：門票140拿個石頭咋了

2019-08-07 14:50 世界日報 北京7日電



山東省煙台市長島縣海洋資源豐富，島上的球石更是大自然鬼斧神工的產物，受到法律保障禁止撿拾、帶離。 (視頻截圖) 分享 facebook

山東省煙台市長島縣是該省唯一的海島區域，海洋資源豐富，文化底蘊深厚，島上的球石更是大自然鬼斧神工的產物，受到法律保障禁止撿拾、帶離。日前有一名女子帶著孩子到長島旅遊，孩子撿了一塊石頭，遭工作人員勸阻，結果女子不滿發飆，怒嗆：「140塊錢門票，就拿一塊不行嗎？」

齊魯晚報報導，視頻中，雖然工作人員耐心勸阻，但這位遊客還是不依不饒地說，「當買一塊石頭買不了嗎？」、「孩子哭了，就拿一個怎麼了？」有網友批評，「沒規矩不成方圓，家長是孩子最好的老師，這位家長妳失職了」、「小時偷針，大了偷金，小孩做錯事大人要教」、「故宮那磚妳怎麼不扣一塊」。

長島球石即海灘卵石，質堅如鋼，形狀似蛋，大者如卵，小者如珍珠，色澤絢麗多彩。有的石頭花紋精美，圖案豐富自宋代就受到文人雅士的喜愛，蘇東坡在其雜記中對此多有闡述。

為了保護當地環境，山東省通過了《長島海洋生態保護條例》，明禁拾撿、帶離或擅自採挖球石，最高可罰人民幣2萬元（約2847美元）。在長島一些景區、沙灘上，設置了提示牌呼籲遊客「不要拾撿球石」，或指派人員對球石進行看護。

在長島縣大欽島鄉的東灘上，就有一位守護球石的獨臂老人，名叫孫家勝，從52歲開始守護這片球石灘，這一守就是25年，被稱為球石灘上的「一把手」。

孫家勝說：「挨罵、被威脅是常有的事。」他表示，有一次凌晨，幾個人偷偷到海灘挖球石，被孫家勝發現制止，結果這些人態度很強硬，不但不放下石頭，還威脅「砸死你這個老頭」。還有些人撿了石頭就跑，孫家勝得追好幾公里，才能把石頭追回來。

「他做的是正能量的事，也不是為了自己的利益。」孫家勝的家人說，「如果沒有他這麼看球石灘，這個灘早沒了。他做的事，家裡人都支持他、佩服他。因為他就這麼個性格。」