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七夕情人節「土味禮物」夯 死亡口紅、好老婆獎盃上榜

2019-08-07 13:44聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

今天是七夕情人節，你準備好送禮了嗎？大陸情人節商機中「土味禮物」正夯，包括好老婆獎盃、死亡色口紅、訂製相框、玫瑰禮盒等，還有網友吐嘈說「送禮物？直接轉帳吧！」

中新網報導，大陸二手購物平台閑魚網發布「七夕十動然魚預警」數據顯示，口紅成最容易挑錯的七夕禮物，「死亡芭比粉」和「斬男色」兩款口紅色傻傻分不清。七夕購物數據統計，口紅位列最易挑錯禮品之首，其中玫紅色系是轉賣最多的色系，其次是正紅色。

大陸網路詞「十動然魚」，形容女生在收到禮物之後表示十分感動，回去後放在二手交易平台閑魚出售。與其留著不喜歡的禮物積灰，不如賣了換錢。

閑魚數據顯示，「十動然魚」九成處於未婚狀態，其中上海女性位居榜首。此外，去年七夕節「十動然魚」的轉賣人群中，有三成為男性。盤點「十動然魚」幾大高發城市，上海穩居第一，其次是北京、廣州、杭州、成都。

京東大數據顯示，鮮花、巧克力這兩樣傳統七夕禮物並不受歡迎，金飾、口紅、香水、腕表等銷量明顯成長三倍。戒指的銷量超過平時的兩倍。同時「送老婆、送女友」的搜索量明顯超過「送男友、送老公」，在七夕節消費中，男性消費金額明顯高於女性。

在地區方面，浙江人在禮物的選擇上更浪漫，鮮花、巧克力、禮盒、口紅、手鏈，是浙江用戶搜索量最高的節日禮品。京東大數據顯示，江蘇是七夕節前異地禮物訂單增長最高的省市，「異地戀」指數領跑大陸，江西、浙江、寧夏、內蒙古緊隨其後。

大陸情人節商機中「土味禮物」正夯，如死亡色口紅（指顏色好看但塗在唇上效果奇差）居...
大陸情人節商機中「土味禮物」正夯，如死亡色口紅（指顏色好看但塗在唇上效果奇差）居送禮排名前列。照片／百度圖庫
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大陸情人節商機中「土味禮物」正夯，如好老婆、好老公獎盃等。照片／淘寶網
大陸情人節商機中「土味禮物」正夯，如好老婆、好老公獎盃等。照片／淘寶網
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