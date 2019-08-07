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國泰航空證實：機上裝攝影機拍乘客

2019-08-07 13:01世界日報 香港7日電

驚！國泰航空證實：用機上攝影機掌握乘客一舉一動。 路透社
驚！國泰航空證實：用機上攝影機掌握乘客一舉一動。 路透社
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香港國泰航空今年7月更新部分隱私政策，搜集數據的種類變得更加多元，能利用機場和機上的攝影機鏡頭，記錄下乘客的一舉一動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國泰航空證實，他們正在蒐集乘客在飛機上的影像，並記錄他們對機上娛樂系統的使用情況及所花費的時間。

國泰強調，機上娛樂系統和洗手間都沒有安裝任何鏡頭或麥克風，未來也不會有。然而基於保護顧客跟員工的安全考量下，在機場自營貴賓室和飛機上都裝有攝影機鏡頭，以符合標準程序。

多家航空公司包括達美航空、阿聯酋航空和新加坡航空等，2018年被爆出旗下新款座椅的娛樂系統，裝有一顆攝像頭，引發廣泛的隱私爭議。

國泰航空在其隱私政策中說，數據蒐集旨在優化乘客飛行體驗。所蒐集的資料只應用在「合理的商業需求中」，有可能在行銷目的下，分享給第三方合作夥伴。

縱使許多人認為安裝攝影機為一種令人放心的安全舉措，但部分人認為在機艙內追蹤乘客有點太過分。

去年10月，國泰航空才爆出940萬旅客個資外洩事件。在其最新的隱私政策中，國泰澄清，雖然蒐集到的數據儲存在安全的服務器上，但無法透過網路、網站、手機應用程式或電郵及其他訊息服務等進行數據傳輸，確保不被入侵。

網路安全專家卡姆克（Vitaly Kamuk）曾指出，這些攝影機蒐集到的影像很可能落入駭客手中。

提供國泰航空部分機上娛樂系統的Panasonic Avionics此前表示，外界對監控和隱私外洩的擔憂有點反應過度。座椅背後的攝影鏡頭將很快被廣泛接受，為不同座椅之間的視訊會議及其他用途提供機會。

國泰航空攝影香港
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