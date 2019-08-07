單車天使萬里騎跡上海最終站啟動

2019-08-07 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台灣單車天使圓夢之旅今〈7〉日上午在上海啟動最終站騎行。兩岸公益騎行已經持續第7年，今年在完成1050公里後，累計將達成總行程10000公里的單車萬里騎跡。

台灣單車天使公益騎行活動，是幫助偏鄉經濟弱勢的孩子，利用暑假，從環島騎行，到兩岸騎行，鍛鍊身心。今年共有34名來自台灣各地偏鄉的國中生，一起完成騎行任務。

兩岸公益騎行邁入第7年，今年將創下萬里騎跡。中華單車天使協會理事長楊民忠表示，今年是自2012年-2019年累計公益騎行路程1萬公里，所以稱為萬里騎跡。

單車天使神州圓夢之旅的最終站上海站，7日上午9點半在上海金山南僑食品集團盛大啟動，今年活動將完成1050公里，從7月16日開始台灣段騎行，歷經11天，由台中出發，一路到嘉義、南投信義鄉、再到新竹北埔，騎到台北。

7月26日後轉戰大陸段，從浙江玉環，一路到寧波、杭州、蘇州、南京、常州和昆山昆山，最終來到了上海。

在上海最終站的啟動儀式上，來自新竹北埔的台灣小勇士獻上舞獅表演和高雄三民中學的原住民舞蹈。