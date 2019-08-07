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大陸宣布暫停大陸影片和人員參加今年金馬獎

2019-08-07 08:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

隸屬於大陸國家新聞出版廣電總局的《中國電影報》微信公眾號7日上午發布快訊稱，根據來自大陸國家電影局消息，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。

《中國電影報》微信公眾號7日上午發布快訊稱，暫停大陸影片和人員參加2019年第5...
《中國電影報》微信公眾號7日上午發布快訊稱，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。（截圖自《中國電影報》微信公眾號）
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