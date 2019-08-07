大興機場5縱2橫打通京津冀交通

2019-08-07 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著北京大興國際機場通航期的臨近，服務機場通航的多項重點工程也進入收尾階段。

新華社報導，北京市發展改革委副主任崔小浩表示，按照規劃，北京大興國際機場配套交通將打造「五縱兩橫」的骨幹交通網絡，分別是北京大興國際機場高速公路、軌道交通新機場線、京台高速（北京段）、京開高速（北京段）、京雄城際鐵路（北京段）、城際鐵路聯絡線、北京大興國際機場北線高速。

除已經完工的京台高速（北京段）、京開高速（北京段）拓寬項目等工程外，其他項目正在有條不紊推進。軌道交通新機場線一期工程計畫2019年9月建成通車，屆時從草橋站到北京大興國際機場最快僅需19分鐘。北京大興國際機場高速公路、北京大興國際機場北線高速也計畫於2019年9月建成投用。

崔小浩說，「五縱兩橫」將進一步推進京津冀協同發展的交通一體化，完善京津冀都市圈路網系統，支撐北京城市副中心與雄安新區連接，提升新機場服務水平，進一步推動京津冀協同發展和非首都功能紓解。

與交通網一併推進建設的還有「綠網」。北京市發展改革委今年發布了北京大興國際機場高速綠色通道（三線並廊）建設工程、大興區2019年機場高速綠色通道建設工程等2個專項建設任務。

其中，三線並廊工程位於北京大興國際機場高速與京雄城際鐵路、軌道交通新機場線三條交通幹線並行段的夾縫空間，全長約17公里；大興區2019年機場高速綠色通道建設工程位於北京大興國際機場高速公路外側，全長約29公里。

北京市大興區園林綠化局平原造林辦公室副主任任建峰表示，今年大興區計畫造林3.28萬畝，新造林將與此前的造林地塊連綿成片，形成「穿過森林去機場」的大綠大美景觀。