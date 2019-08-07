陸觀光休閒 粵港澳扮領頭羊

2019-08-07 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心及社會科學文獻出版社5日在北京發布「休閒綠皮書：2018—2019年中國休閒發展報告」顯示，粵港澳大灣區占據了中國重要的經濟地理區位，是中國休閒消費最旺盛、最前沿之地，其對中國休閒事業和產業有著較強的引領性和示範性。

中新社報導，作為中國經濟的發展前沿，廣東省居民的休閒需求正處在飛速成長中。居民休閒需求可通過公園或博物館等政府提供的免費公共品獲得滿足，或藉由企業提供的購物、美食或娛樂獲得滿足。

數據顯示，節假日期間，廣東省居民選擇出遊作為休閒活動的需求正在增加。廣東省政府公布，2018年國慶節期間，廣東省居民出遊人次突破5688萬人次，同比上升11.1%。

大陸國內遊目的地前三位分別是湖南省、廣西壯族自治區及江西省，出境遊目的地前三位為美國、泰國和日本。

香港是生活和工作節奏極快的亞洲都市。綠皮書指出，休閒在香港居民的日常生活中，占據了非常重要的位置。外出旅遊是香港居民滿足休閒需求的熱門選項。商業機構有關未來出境旅遊的報告顯示，香港人熱衷外遊，在亞太區內排名第二。

預計香港的國際出境旅遊次數（不包括前往中國內地及澳門的旅行）將以每年平均3%的速度增長，至2021年達到680萬旅次。

休閒也是澳門居民主要的消費項。據澳門統計暨普查局公布的2017/2018年住戶收支調查，按雙周消費開支組別和商品服務組別統計的住戶雙周消費開支總數為16335澳門元。

外出旅遊成為澳門居民節假日滿足休閒需求的選項之一。2018年，使用旅行社服務外出的澳門居民有1578526人次，上升13.5%；其中前往內地增加10.3%，前往香港及台灣居民亦分別上升17.2%及37.8%。