親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸觀光休閒 粵港澳扮領頭羊

2019-08-07 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心及社會科學文獻出版社5日在北京發布「休閒綠皮書：2018—2019年中國休閒發展報告」顯示，粵港澳大灣區占據了中國重要的經濟地理區位，是中國休閒消費最旺盛、最前沿之地，其對中國休閒事業和產業有著較強的引領性和示範性。

中新社報導，作為中國經濟的發展前沿，廣東省居民的休閒需求正處在飛速成長中。居民休閒需求可通過公園或博物館等政府提供的免費公共品獲得滿足，或藉由企業提供的購物、美食或娛樂獲得滿足。

數據顯示，節假日期間，廣東省居民選擇出遊作為休閒活動的需求正在增加。廣東省政府公布，2018年國慶節期間，廣東省居民出遊人次突破5688萬人次，同比上升11.1%。

大陸國內遊目的地前三位分別是湖南省、廣西壯族自治區及江西省，出境遊目的地前三位為美國、泰國和日本。

香港是生活和工作節奏極快的亞洲都市。綠皮書指出，休閒在香港居民的日常生活中，占據了非常重要的位置。外出旅遊是香港居民滿足休閒需求的熱門選項。商業機構有關未來出境旅遊的報告顯示，香港人熱衷外遊，在亞太區內排名第二。

預計香港的國際出境旅遊次數（不包括前往中國內地及澳門的旅行）將以每年平均3%的速度增長，至2021年達到680萬旅次。

休閒也是澳門居民主要的消費項。據澳門統計暨普查局公布的2017/2018年住戶收支調查，按雙周消費開支組別和商品服務組別統計的住戶雙周消費開支總數為16335澳門元。

外出旅遊成為澳門居民節假日滿足休閒需求的選項之一。2018年，使用旅行社服務外出的澳門居民有1578526人次，上升13.5%；其中前往內地增加10.3%，前往香港及台灣居民亦分別上升17.2%及37.8%。

香港澳門
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

毛澤東號機車 走過73年

2019-08-07 02:17

大興機場5縱2橫打通京津冀交通

2019-08-07 02:19

日增58萬件！ 陸ETC用戶逾億

2019-08-07 02:19

中老鐵路中國段 第一長橋架通

2019-08-07 02:19

山西專項治汙 25天開罰3555萬

2019-08-07 02:19

陸人跨境遊 最愛這三城市

2019-08-07 02:18

東山開漁文化節 攜手阿里巴巴

2019-08-07 02:18

廈門中亞班列 首度對接高雄

2019-08-07 02:18

江西吉安／吉州窯博物館寶物多 唐宋珍品吸睛

2019-08-07 00:39

江西吉安／廬陵狀元樓 見證人文昌盛

2019-08-07 00:39

江西吉安／永新小鼓戲曲 唱出風土人情

2019-08-07 00:38

江西吉安／千年吉州窯 風華再現

2019-08-07 00:38

國航停飛北京夏威夷航線

2019-08-06 23:29

大陸網售明星資料猖獗 不到230元就能到手男星個資

2019-08-06 20:58

女老師越級反映 基層信訪官員痛哭

2019-08-06 16:47

帶女兒赴京看病被指上訪遭關 女老師寫「絕筆信」

2019-08-06 16:47

網傳庭長寫保證書斷絕與5女開房 當事人：消息不實

2019-08-06 16:46

有隱情？38歲前雲南首富辭董座 理由竟是「身體不好」

2019-08-06 14:51

辣醬品牌「老乾媽」貴陽廠房失火 黑煙竄升300公尺

2019-08-06 14:36

一芳台灣水果茶挺一國兩制 網友嗆負責人「滾去中國」

2019-08-06 11:36

青少年航空模型總決賽 49隊競技

2019-08-06 02:11

上海發布2項電競團體標準

2019-08-06 02:11

北京直飛尼斯 國航開通

2019-08-06 02:11

「童年偶遇」紙人、手指偶都來了

2019-08-06 02:11

武漢-大阪貨櫃江海直航 年底通

2019-08-06 02:10

鐵路暑運 7月載送3.56億人次

2019-08-06 02:09

實名預約 八達嶺長城不再人擠人

2019-08-06 02:09

中車集團列車 完成碰撞試驗

2019-08-06 02:09

江西吉安／西陽宮 唐宋八大家 歐陽修故里

2019-08-06 01:00

江西吉安／渼陂古村 廬陵文化第一村

2019-08-06 01:00

江西吉安／洲塘書畫村 景緻如畫卷

2019-08-06 01:00

江西吉安／永新盾牌舞 非物質文化遺產

2019-08-06 01:00

海青杯／兩岸9隊尬棒球 今閩院開打

2019-08-06 00:25

海青節／台生參觀福州古厝 想起台灣農村

2019-08-06 00:25

兩岸以舞會友 社區媽媽舞出健康

2019-08-05 21:20

女子深夜下班 突遭陌生男子街頭掌摑鎖喉毆打

2019-08-05 18:24

爺爺拜訪親戚孫兒留車內 車自燃兩孩受困被燒死

2019-08-05 16:47

影／貨車翻河南村民哄搶井蓋 警：沒人在場看護不算哄搶

2019-08-05 16:18

觀察站／當第一線民警也失守

2019-08-05 16:18
看更多

熱門文章

「寧吃土不願失自由」加盟店怒嗆一芳：不反一國兩制拆招牌

2019-08-06 09:40

一芳總部發3點聲明 強調品牌不涉政治原則、驚擾社會深感抱歉

2019-08-06 14:11

一芳各表！黃暐瀚：還記得那些年我們一起不喝的飲料？

2019-08-06 11:06

一芳變「共芳」深水埗分店招牌遭人噴漆惡搞

2019-08-06 12:15

力挺珍煮丹聲援香港休店公告 網友：一芳門口喝爆、打卡

2019-08-06 15:02

華為外籍高管喊話美澳：要禁就禁吧 你們自求多福

2019-08-06 14:50

一芳水果茶染政治味 台灣總部致歉發三點聲明

2019-08-06 14:09

中共港澳辦痛批示威者：暴徒囂張至極、喪心病狂

2019-08-06 15:04

女示威者被男警抬走甩內褲走光 網友私訊艾瑪華森籲關注

2019-08-06 16:16

「一國兩制」風暴 一芳水果茶老闆臉書遭謾罵洗版

2019-08-06 15:04

一芳水果茶總部聲明：恪守品牌不涉政治原則 專注茶飲

2019-08-06 14:08

韓國瑜稱香港動亂 綠營議員批反民主

2019-08-06 08:41

反送中示威者喊「光復香港」 港澳辦嗆：光復什麽？光復到哪？

2019-08-06 16:46

香港反送中抗爭不停歇 繼「三罷」後還有這些活動接力

2019-08-06 22:08

影／威懾香港？深圳1.2萬公安大練兵 模擬平暴亂示威

2019-08-06 11:42

躺著也中槍！一芳姐妹品牌貼崩潰哭臉 喊換招牌退加盟

2019-08-06 13:05

跪著賺錢比較快？溫朗東：一芳別在背後捅台灣人一刀

2019-08-06 17:50

香港三罷對峙升高 港警逮捕148人

2019-08-06 20:00

法國學者：港人關心政治 大陸民眾未必不會變

2019-08-06 21:11

央視警告示威者：躲得過初一、躲不了十五 欠債要還！

2019-08-06 23:13

大陸宣布 首批俄羅斯大豆已運抵中國

2019-08-06 18:30

直播主濾鏡故障現出大媽真身被封鎖 轉平台復出立馬碰壁

2019-08-06 17:08

踢到鐵板！白衣男拿小刀行搶 老闆淡定拿出開山刀回嗆

2019-08-06 15:33

男子劇烈腹痛就診 竟在腸道內取出完整「蛋黃」

2019-08-06 19:27

向一芳創辦人喊話！呂秋遠：別急著向中國表態而忘本

2019-08-06 09:39

印度宣布成立「直轄區」涉陸領土？陸外交部：不可接受

2019-08-06 22:14

反送中／驅散示威者 港警首出動裝甲車「銳武」

2019-08-06 09:27

陸限自由行觀光衝擊大 蘇貞昌：宜花東補助多放一點

2019-08-06 13:28

一芳太甜了！律師：膝蓋沒辦法彎曲的倒是可以喝喝看

2019-08-06 10:59

香港反送中升溫 港澳辦：首要之務「止暴制亂、恢復秩序」

2019-08-06 15:30

為愛女改寫7000字文言文版《神隱少女》！超狂爸「3部名作」藏其中

2019-08-06 21:15

陸方限縮自由行 金門副縣長率先登陸協商

2019-08-06 20:03

中國大陸停止陸客小三通觀光？ 馬祖：持續溝通

2019-08-06 17:00

香港衝突港警出動裝甲車 柯：北京政府真的要冷靜一點

2019-08-06 10:04

一芳台灣水果茶挺一國兩制 網友嗆負責人「滾去中國」

2019-08-06 11:36

中共港澳辦重申：堅決支持林鄭月娥 毫不動搖

2019-08-06 15:24

中共港澳辦下午再談香港 駐京台媒全被拒於門外

2019-08-06 11:00

中共代理人修法 台企聯批「綠色恐佈」讓台商回不了家

2019-08-06 15:39

一芳支持一國兩制 蔡英文：水果茶加了政治味不好

2019-08-06 11:18

陸客自由行受限 台南副市長發起「自由國家自由行」

2019-08-06 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top