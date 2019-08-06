大陸網售明星資料猖獗 不到230元就能到手男星個資

2019-08-06 20:58 香港01 記者姜庚宇／報導



大陸男星吳亦凡。圖／環球音樂提供 分享 facebook

大陸演員王一博近日發微博，稱自己電話號碼被洩露，遭到粉絲瘋狂騷擾，並發布來電記錄，引發公眾關注。

而據報道，大陸網售明星私隱早已相當猖獗，在微博、微信、二手交易網站等渠道被明碼標價公開售賣，且銷售價格低廉，從幾元到百元人民幣不等，500元人民幣（約新台幣2236元）能夠一次過購買上百位明星的個人資料，就連擁有加拿大國籍的明星吳亦凡（本名李嘉恒）在大陸的疑似戶籍資料亦多次被「起底」。

粉絲買明星個資 為求一齊搭飛機？

據新京報報道，在大陸，明星個人資料被地下交易，身份證、電話等多種資料均可低價購買，在「粉絲圈」早已是公開的秘密。資深追星族小穎透露，如果想為偶像接送機，可以買到期航班號或身份證號，「一查就知道」，但一般不會直接給偶像打電話，「這種做法太激進了」。

小穎說，有了明星的身份證號，粉絲可以在機場查詢系統直接搜尋到其航班、起飛時間等資料，為其送機；如果明星已完成登機報到，還可以獲取其座位號，購買與其相鄰的座位。她曾經用這個辦法購買不少藝人的身份資料，並成功與偶像「肩並肩」坐在一起。

一位黃牛則說，若直接購買明星的航班資料，每次只需10元人民幣（約新台幣45元）。實際測試發現，使用該黃牛所售偶像組合TFBoys的成員王源、易烊千璽、王俊凱3名成員身份證號碼，果然查詢到其中2人最新的航班動態。

到酒店蹲守與偶像「巧遇」

小穎又指，大家還常購買藝人的酒店住宿資料，她上個月和朋友通過黃牛，順利地購買到藝人周震南在長沙下榻的某間酒店資料，並提前趕到蹲守，最終在周震南進出酒店期間「巧遇」成功。她還說，這些黃牛賣的私隱基本上都是真的，「一旦賣過一次假的，就沒人再來找你買了」。

在一位賣家的標價中，明星吳亦凡的戶籍資料只需要50元人民幣（約新台幣224元）。內媒記者購買後發現，戶籍照片右上方為吳亦凡的素顏證件照，還包括吳亦凡的原名、身份證號、籍貫、家庭地址、文化程度，以及其婚姻和兵役狀況。

公開資料顯示，吳亦凡本名李嘉恆，出生於廣州，10歲時與母親移民加拿大，目前是加拿大籍華人。《香港01》記者在網絡上發現，關於吳亦凡和母親擁有「雙重國籍」的傳言早已鋪天蓋地，而其與母親的大陸戶籍資料、在港公司資料等亦在網絡散播。

律師：售賣者涉嫌犯罪 最高判監7年

據報道，公民個人資料洩露，有的是相關數據管理人員「監守自盜」，有的則是一些網絡黑客通過各種手段盜取數據，這些數據來源則是一些收集個人資料的機關，涉及教育、醫療等各個方面。

廣東一名潘姓律師向內媒表示，粉絲經濟助推了販賣明星私隱的非法產業鏈，黃牛違法售賣明星資料涉嫌侵犯公民個人信息罪，可判處3年以下有期徒刑或者拘役，並（或）處罰金；情節特別嚴重的，處3至7年有期徒刑，並處罰金。

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文章授權轉載自《香港01》