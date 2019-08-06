親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

帶女兒赴京看病被指上訪遭關 女老師寫「絕筆信」

2019-08-06 16:47世界日報 中國新聞組╱北京6日電

江蘇徐州「絕筆信女教師」李秀娟引發關注。當地小學教師李秀娟在微信寫信指控，女兒被同學傷害致失明，索賠36萬（人民幣，下同，約5萬美元）未果，前往北京看病、上訪時，遭有關方面不公對待，更被警方毆打，戴手銬、腳銬，甚至監視，自己和丈夫遂準備輕生。惟事件中李與校方、官方各說各話，事件已成羅生門，當地政府5日表示已介入調查。

39歲的李秀娟原是徐州豐縣周樓小學的一名數學老師，丈夫是該校校長。家中有一兒一女，大女兒今年十歲，小兒子兩歲。

香港商報報導，李秀娟在信中稱，2018年3月，豐縣實驗小學放學期間，女兒嘉嘉被一位同學的衣服拉鏈甩進左眼，其眼睛受傷後失明。李秀娟稱，事發後，學校一直未妥善處理孩子的傷殘賠償問題，具體來說是因為無法就賠償問題達成一致。

李秀娟便借去北京求醫的機會順便將相關問題向上反映，希望得到更多的關注。

李秀娟表示，因此前有上訪記錄，2019年3月原本想帶女兒赴京治療眼傷，卻被當地懷疑「上訪」而被拘留七天，期間遭到毆打等「不公平對待」，要求其承認「上訪」。李事後更被記過處分，其丈夫也被停職。

李秀娟向新京報描述當晚的場景，自己的手被銬在身後，跪倒在地，「被拖著走，兩個孩子不停地哭」。李秀娟被帶到豐縣公安局後，坐在審訊室裡的椅子上，還被「拷著手銬、腳銬」。

對此，豐縣城東派出所副所長羅烈回應，因李秀娟不配合民警的依法傳喚，逃跑過程中摔倒在地，「我為了執法安全，強制給戴上銬子，強制帶到派出所去了」，但這一段時間並未被執法記錄儀拍下來，他解釋說：「我的執法記錄儀沒有電了」。

對於李秀娟提到的在城東派出所遭到羅烈和其他民警的刑訊逼供和虐待，羅烈表示，執法過程全程監控，相關案卷和執法視頻均已提交給調查組。

豐縣實驗小學校長李釗則表示，事件發生後，學校組織三方協商超過15次。期間，他多次建議李秀娟走司法程序，如果李秀娟沒有錢請律師的話，學校可以出這個錢。但李秀娟否認校方提出過這一建議。

今年８月4日上午，李秀娟在微信號上發一封求助信，聲稱「我實在走投無路了」，自己和丈夫「準備離開這個世界」。4日下午，徐州警方在一處湖邊找到李秀娟夫妻倆，帶回珠山派出所。

事後，李秀娟接受採訪表示，「絕筆信」是在幾位網友的指導下發布的。

豐縣人民政府5日發布情況通報表示，調查組已進行相關調查工作。但強調李秀娟頻繁赴各級相關單位反映問題過程中，確存在尋釁滋事行為。至於李秀娟丈夫校長職務被停職一事，主因為其違規使用公章等。

北京微信
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

女老師越級反映 基層信訪官員痛哭

2019-08-06 16:47

網傳庭長寫保證書斷絕與5女開房 當事人：消息不實

2019-08-06 16:46

有隱情？38歲前雲南首富辭董座 理由竟是「身體不好」

2019-08-06 14:51

辣醬品牌「老乾媽」貴陽廠房失火 黑煙竄升300公尺

2019-08-06 14:36

一芳台灣水果茶挺一國兩制 網友嗆負責人「滾去中國」

2019-08-06 11:36

青少年航空模型總決賽 49隊競技

2019-08-06 02:11

上海發布2項電競團體標準

2019-08-06 02:11

北京直飛尼斯 國航開通

2019-08-06 02:11

「童年偶遇」紙人、手指偶都來了

2019-08-06 02:11

武漢-大阪貨櫃江海直航 年底通

2019-08-06 02:10

鐵路暑運 7月載送3.56億人次

2019-08-06 02:09

實名預約 八達嶺長城不再人擠人

2019-08-06 02:09

中車集團列車 完成碰撞試驗

2019-08-06 02:09

江西吉安／西陽宮 唐宋八大家 歐陽修故里

2019-08-06 01:00

江西吉安／渼陂古村 廬陵文化第一村

2019-08-06 01:00

江西吉安／洲塘書畫村 景緻如畫卷

2019-08-06 01:00

江西吉安／永新盾牌舞 非物質文化遺產

2019-08-06 01:00

海青杯／兩岸9隊尬棒球 今閩院開打

2019-08-06 00:25

海青節／台生參觀福州古厝 想起台灣農村

2019-08-06 00:25

兩岸以舞會友 社區媽媽舞出健康

2019-08-05 21:20

女子深夜下班 突遭陌生男子街頭掌摑鎖喉毆打

2019-08-05 18:24

爺爺拜訪親戚孫兒留車內 車自燃兩孩受困被燒死

2019-08-05 16:47

影／貨車翻河南村民哄搶井蓋 警：沒人在場看護不算哄搶

2019-08-05 16:18

觀察站／當第一線民警也失守

2019-08-05 16:18

北緯30度最後一個桃花源 湖北躲避峽山洪7死

2019-08-05 13:49

觀察站／全聚德走味 公私合營闖的禍？

2019-08-05 13:48

招誰惹誰？外送員爬5樓送餐 客人開門用劍砍人

2019-08-05 13:14

當年狠批「台灣小確幸 」如今大陸南北猛戰誰的夜最火

2019-08-05 10:00

把愛扛肩上…83歲爺爺背86歲奶奶趕集 網：愛情最佳寫照

2019-08-05 04:51

廣州4D水影院 身歷其境

2019-08-05 00:09

福建福清 百舸爭流

2019-08-05 00:06

江蘇高溫 戲水消暑

2019-08-05 00:06

廣東清遠 人魚大戰

2019-08-05 00:06

500強企業官網 「問題地圖」整改

2019-08-05 00:05

賈湖骨笛重磅亮相9000年前音樂 響徹三星堆

2019-08-05 00:05

世界奇觀崩壞中！「萬里長城」51.2%壞掉，怎麼修？

2019-08-05 00:04

涉楊克勤案？吉林納稅狀元、東北最大商超女老闆被查

2019-08-04 18:11

遠程視界董事長涉詐騙被捕 從北京押回廣西

2019-08-04 18:11

林祖戀出獄仍受監控 家屬：起訴至今未收任何法律文件

2019-08-04 18:06
看更多

熱門文章

一芳台灣水果茶發聲明挺一國兩制 反對港民暴力罷工

2019-08-05 20:48

震撼！香港滙豐銀行大裁員

2019-08-06 00:26

臉好痛！一芳台灣加盟店不滿po文 網友：一芳各表、一芳兩制

2019-08-06 00:24

「寧吃土不願失自由」加盟店怒嗆一芳：不反一國兩制拆招牌

2019-08-06 09:40

一芳總部發3點聲明 強調品牌不涉政治原則、驚擾社會深感抱歉

2019-08-06 14:11

一芳各表！黃暐瀚：還記得那些年我們一起不喝的飲料？

2019-08-06 11:06

一芳變「共芳」深水埗分店招牌遭人噴漆惡搞

2019-08-06 12:15

香港大混亂！道路封閉、國旗再被扯下 各地警署被攻擊

2019-08-05 21:07

影／香港北角爆衝突 黑衣示威者與白衣人群毆

2019-08-05 21:18

力挺珍煮丹聲援香港休店公告 網友：一芳門口喝爆、打卡

2019-08-06 15:02

香港三罷 七區衝突 陸空半癱

2019-08-06 00:07

中共港澳辦痛批示威者：暴徒囂張至極、喪心病狂

2019-08-06 15:04

觀察站／香港三罷 攬炒對撞…北京政治動員「深圳亮劍」？

2019-08-06 00:13

影／威懾香港？深圳1.2萬公安大練兵 模擬平暴亂示威

2019-08-06 11:42

一芳水果茶染政治味 台灣總部致歉發三點聲明

2019-08-06 14:09

一芳水果茶總部聲明：恪守品牌不涉政治原則 專注茶飲

2019-08-06 14:08

躺著也中槍！一芳姐妹品牌貼崩潰哭臉 喊換招牌退加盟

2019-08-06 13:05

外媒：若北京武力鎮壓 將動搖香港的金融中心地位

2019-08-05 18:33

韓國瑜稱香港動亂 綠營議員批反民主

2019-08-06 08:41

華為外籍高管喊話美澳：要禁就禁吧 你們自求多福

2019-08-06 14:50

「一國兩制」風暴 一芳水果茶老闆臉書遭謾罵洗版

2019-08-06 15:04

女示威者被男警抬走甩內褲走光 網友私訊艾瑪華森籲關注

2019-08-06 16:16

向一芳創辦人喊話！呂秋遠：別急著向中國表態而忘本

2019-08-06 09:39

自由行喊卡後首團 台中到上海旅遊推介

2019-08-05 19:48

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

反送中／驅散示威者 港警首出動裝甲車「銳武」

2019-08-06 09:27

踢到鐵板！白衣男拿小刀行搶 老闆淡定拿出開山刀回嗆

2019-08-06 15:33

苦中作樂！ 回港民眾拿出自拍棒 要「記下在台這一刻」

2019-08-05 18:41

如何化解香港危機 外媒認北京面臨艱難抉擇

2019-08-05 23:02

影／示威群眾包圍葵涌警署 扔擲燃燒彈

2019-08-05 21:23

一芳太甜了！律師：膝蓋沒辦法彎曲的倒是可以喝喝看

2019-08-06 10:59

董建華指近期暴力事件 是明目張膽政治要脅

2019-08-05 19:53

反送中示威者喊「光復香港」 港澳辦嗆：光復什麽？光復到哪？

2019-08-06 16:46

在民居附近放催淚彈 港警︰已極度克制施放迫不得已

2019-08-05 19:42

挺一國兩制批香港罷工 一芳：非台灣總公司聲明

2019-08-05 22:12

因應大陸限縮來台自由行 張景森：鬆綁東南亞國簽證

2019-08-05 19:39

香港衝突港警出動裝甲車 柯：北京政府真的要冷靜一點

2019-08-06 10:04

陸限自由行觀光衝擊大 蘇貞昌：宜花東補助多放一點

2019-08-06 13:28

香港三罷集會加抗爭 交通受阻警民衝突不斷

2019-08-05 20:17

香港白衣人再現 毆打示威者反因人少被擊退

2019-08-05 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top