帶女兒赴京看病被指上訪遭關 女老師寫「絕筆信」

2019-08-06 16:47 世界日報 中國新聞組╱北京6日電



江蘇徐州「絕筆信女教師」李秀娟引發關注。當地小學教師李秀娟在微信寫信指控，女兒被同學傷害致失明，索賠36萬（人民幣，下同，約5萬美元）未果，前往北京看病、上訪時，遭有關方面不公對待，更被警方毆打，戴手銬、腳銬，甚至監視，自己和丈夫遂準備輕生。惟事件中李與校方、官方各說各話，事件已成羅生門，當地政府5日表示已介入調查。

39歲的李秀娟原是徐州豐縣周樓小學的一名數學老師，丈夫是該校校長。家中有一兒一女，大女兒今年十歲，小兒子兩歲。

香港商報報導，李秀娟在信中稱，2018年3月，豐縣實驗小學放學期間，女兒嘉嘉被一位同學的衣服拉鏈甩進左眼，其眼睛受傷後失明。李秀娟稱，事發後，學校一直未妥善處理孩子的傷殘賠償問題，具體來說是因為無法就賠償問題達成一致。

李秀娟便借去北京求醫的機會順便將相關問題向上反映，希望得到更多的關注。

李秀娟表示，因此前有上訪記錄，2019年3月原本想帶女兒赴京治療眼傷，卻被當地懷疑「上訪」而被拘留七天，期間遭到毆打等「不公平對待」，要求其承認「上訪」。李事後更被記過處分，其丈夫也被停職。

李秀娟向新京報描述當晚的場景，自己的手被銬在身後，跪倒在地，「被拖著走，兩個孩子不停地哭」。李秀娟被帶到豐縣公安局後，坐在審訊室裡的椅子上，還被「拷著手銬、腳銬」。

對此，豐縣城東派出所副所長羅烈回應，因李秀娟不配合民警的依法傳喚，逃跑過程中摔倒在地，「我為了執法安全，強制給戴上銬子，強制帶到派出所去了」，但這一段時間並未被執法記錄儀拍下來，他解釋說：「我的執法記錄儀沒有電了」。

對於李秀娟提到的在城東派出所遭到羅烈和其他民警的刑訊逼供和虐待，羅烈表示，執法過程全程監控，相關案卷和執法視頻均已提交給調查組。

豐縣實驗小學校長李釗則表示，事件發生後，學校組織三方協商超過15次。期間，他多次建議李秀娟走司法程序，如果李秀娟沒有錢請律師的話，學校可以出這個錢。但李秀娟否認校方提出過這一建議。

今年８月4日上午，李秀娟在微信號上發一封求助信，聲稱「我實在走投無路了」，自己和丈夫「準備離開這個世界」。4日下午，徐州警方在一處湖邊找到李秀娟夫妻倆，帶回珠山派出所。

事後，李秀娟接受採訪表示，「絕筆信」是在幾位網友的指導下發布的。

豐縣人民政府5日發布情況通報表示，調查組已進行相關調查工作。但強調李秀娟頻繁赴各級相關單位反映問題過程中，確存在尋釁滋事行為。至於李秀娟丈夫校長職務被停職一事，主因為其違規使用公章等。