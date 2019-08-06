網傳庭長寫保證書斷絕與5女開房 當事人：消息不實

2019-08-06 16:46 世界日報 中國新聞組／北京6日電



網友爆料，在湖南省永州中級人民法院一領導的微信朋友圈中驚現一封「保證書」，這篇屬名屈中亞的信，發誓與黃某香等五名女子斷絕一切不正當男女關係。資料顯示，永州中級人民法院二庭庭長為屈中亞，針對此事，屈中亞聲稱網傳消息不實，在調查結果出來前不便講太多。據悉，法院正在調查此事。

綜合媒體報導，「保證書」裡，屈中亞表示，出於對家庭的責任他要向老婆說「對不起，我錯了」，並且保證和發誓和五名女子斷絕一切「不正當男女關係」，不再和她們電話、QQ、微信、開房等一切聯絡，以後不再和任何女人有不正當關係，希望老婆相信我的決心。

澎湃新聞報導，3日，這個帶有「保證書」圖片的微信朋友圈截圖在網絡流傳。該微信名為「亞夫」，所發朋友圈文字為：「家永遠都是家，那是取代不了的愛。老婆：對不起，我錯了！徹底地錯了。最後一次請相信我。」

手書的保證書圖片顯示：「我屈某亞今天慎重思量自己以前的所作所為影響到了家庭和老婆的身體健康。出於對家庭的責任，對老婆何xx說句對不起，我錯了。我在這裏保證和發誓：堅決跟黃xx，楊xx，沈x、唐xx，鄧xx斷絕一切不正當的男女關係。保證做到，不再與她們電話、QQ、微信、短信、開房等一切聯繫，今後不再與任何女人再有不正當的關係。希望老婆相信我這次的決心。落款為：屈某亞 2019.7.20。」該網帖目前已經刪除。

有網友嘲諷，「夫人隊又立功啦」、「斷絕5個還有50個」、「5個不多，庭長日夜操勞」，也有人質疑，「都什麼年代了還寫保證書，這東西有法律效用嗎？」