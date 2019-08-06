有隱情？38歲前雲南首富辭董座 理由竟是「身體不好」

2019-08-06 14:51 世界日報 北京6日電



趙寧（家族）曾以70億元的財富，於2017年被胡潤百富榜列為雲南首富。 (取材自公司官網) 分享 facebook

4日下午，有「翡翠第一股」之稱的東方金鈺（維權）發布公告稱，38歲的趙寧申請辭去公司董事長、董事及董事會下設各專業委員會委員等相關職務，原因是身體不好。辭去上述職務後，趙寧將不在公司擔任任何職務。趙寧（家族）曾以70億元的財富，於2017年被胡潤百富榜列為雲南首富。

每日經濟新聞報導，在A股市場，東方金鈺是一家明星公司。三年前，趙寧接替父親趙興龍、擔任公司董事長之職，目前也是東方金鈺實際控制人。

對於企業家來說，38歲本應該是黃金年齡，為何趙寧卻在此時辭職？報導指出，趙寧早在今年2月初就曾萌生退意。當時，趙寧、王瑛琰擬將其合計持有的興龍實業（原為上市公司控股股東，目前為上市公司第二大股東）100%的股份轉讓給中國藍田總公司，但因受到廣泛質疑而於不久後終止。7月份，趙寧因此事被證監會調查。此次趙寧辭職是否與調查有關，暫時不得而知。

4日東方金鈺還公告，4日下午，東方金鈺公告董事會公布已提名兩名接任的新董事。張文風去年8月接任趙寧辭去的總裁一職，被視為董事長未來人選。報導指出，無論誰將成為東方金鈺董事長，都會面臨一系列難題，包括近期破產重整局面。