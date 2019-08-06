親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港85全城大亂鬥：荃灣示威再遭「藍衣黑幫」殺傷

一芳總部發聲明：品牌不涉政治 為偶發事件驚擾社會道歉

有隱情？38歲前雲南首富辭董座 理由竟是「身體不好」

2019-08-06 14:51世界日報 北京6日電

趙寧（家族）曾以70億元的財富，於2017年被胡潤百富榜列為雲南首富。 (取材自...
趙寧（家族）曾以70億元的財富，於2017年被胡潤百富榜列為雲南首富。 (取材自公司官網)
分享

4日下午，有「翡翠第一股」之稱的東方金鈺（維權）發布公告稱，38歲的趙寧申請辭去公司董事長、董事及董事會下設各專業委員會委員等相關職務，原因是身體不好。辭去上述職務後，趙寧將不在公司擔任任何職務。趙寧（家族）曾以70億元的財富，於2017年被胡潤百富榜列為雲南首富。

每日經濟新聞報導，在A股市場，東方金鈺是一家明星公司。三年前，趙寧接替父親趙興龍、擔任公司董事長之職，目前也是東方金鈺實際控制人。

對於企業家來說，38歲本應該是黃金年齡，為何趙寧卻在此時辭職？報導指出，趙寧早在今年2月初就曾萌生退意。當時，趙寧、王瑛琰擬將其合計持有的興龍實業（原為上市公司控股股東，目前為上市公司第二大股東）100%的股份轉讓給中國藍田總公司，但因受到廣泛質疑而於不久後終止。7月份，趙寧因此事被證監會調查。此次趙寧辭職是否與調查有關，暫時不得而知。

4日東方金鈺還公告，4日下午，東方金鈺公告董事會公布已提名兩名接任的新董事。張文風去年8月接任趙寧辭去的總裁一職，被視為董事長未來人選。報導指出，無論誰將成為東方金鈺董事長，都會面臨一系列難題，包括近期破產重整局面。

上市公司北京
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

辣醬品牌「老乾媽」貴陽廠房失火 黑煙竄升300公尺

2019-08-06 14:36

一芳台灣水果茶挺一國兩制 網友嗆負責人「滾去中國」

2019-08-06 11:36

青少年航空模型總決賽 49隊競技

2019-08-06 02:11

上海發布2項電競團體標準

2019-08-06 02:11

北京直飛尼斯 國航開通

2019-08-06 02:11

「童年偶遇」紙人、手指偶都來了

2019-08-06 02:11

武漢-大阪貨櫃江海直航 年底通

2019-08-06 02:10

鐵路暑運 7月載送3.56億人次

2019-08-06 02:09

實名預約 八達嶺長城不再人擠人

2019-08-06 02:09

中車集團列車 完成碰撞試驗

2019-08-06 02:09

江西吉安／西陽宮 唐宋八大家 歐陽修故里

2019-08-06 01:00

江西吉安／渼陂古村 廬陵文化第一村

2019-08-06 01:00

江西吉安／洲塘書畫村 景緻如畫卷

2019-08-06 01:00

江西吉安／永新盾牌舞 非物質文化遺產

2019-08-06 01:00

海青杯／兩岸9隊尬棒球 今閩院開打

2019-08-06 00:25

海青節／台生參觀福州古厝 想起台灣農村

2019-08-06 00:25

兩岸以舞會友 社區媽媽舞出健康

2019-08-05 21:20

女子深夜下班 突遭陌生男子街頭掌摑鎖喉毆打

2019-08-05 18:24

爺爺拜訪親戚孫兒留車內 車自燃兩孩受困被燒死

2019-08-05 16:47

影／貨車翻河南村民哄搶井蓋 警：沒人在場看護不算哄搶

2019-08-05 16:18

觀察站／當第一線民警也失守

2019-08-05 16:18

北緯30度最後一個桃花源 湖北躲避峽山洪7死

2019-08-05 13:49

觀察站／全聚德走味 公私合營闖的禍？

2019-08-05 13:48

招誰惹誰？外送員爬5樓送餐 客人開門用劍砍人

2019-08-05 13:14

當年狠批「台灣小確幸 」如今大陸南北猛戰誰的夜最火

2019-08-05 10:00

把愛扛肩上…83歲爺爺背86歲奶奶趕集 網：愛情最佳寫照

2019-08-05 04:51

廣州4D水影院 身歷其境

2019-08-05 00:09

福建福清 百舸爭流

2019-08-05 00:06

江蘇高溫 戲水消暑

2019-08-05 00:06

廣東清遠 人魚大戰

2019-08-05 00:06

500強企業官網 「問題地圖」整改

2019-08-05 00:05

賈湖骨笛重磅亮相9000年前音樂 響徹三星堆

2019-08-05 00:05

世界奇觀崩壞中！「萬里長城」51.2%壞掉，怎麼修？

2019-08-05 00:04

涉楊克勤案？吉林納稅狀元、東北最大商超女老闆被查

2019-08-04 18:11

遠程視界董事長涉詐騙被捕 從北京押回廣西

2019-08-04 18:11

林祖戀出獄仍受監控 家屬：起訴至今未收任何法律文件

2019-08-04 18:06

北京游泳館洩氯氣 61人送院、6入進ICU

2019-08-04 17:50

大陸人年吃小龍蝦可繞赤道3圈 業者豆漿養蝦催商機

2019-08-04 14:23

上海巡禮／連貴州人也買不到的茅台

2019-08-04 00:26
看更多

熱門文章

一芳台灣水果茶發聲明挺一國兩制 反對港民暴力罷工

2019-08-05 20:48

陸方9月起暫停小三通？ 福建台辦否認

2019-08-05 15:01

震撼！香港滙豐銀行大裁員

2019-08-06 00:26

臉好痛！一芳台灣加盟店不滿po文 網友：一芳各表、一芳兩制

2019-08-06 00:24

「寧吃土不願失自由」加盟店怒嗆一芳：不反一國兩制拆招牌

2019-08-06 09:40

香港大混亂！道路封閉、國旗再被扯下 各地警署被攻擊

2019-08-05 21:07

一芳變「共芳」深水埗分店招牌遭人噴漆惡搞

2019-08-06 12:15

一芳各表！黃暐瀚：還記得那些年我們一起不喝的飲料？

2019-08-06 11:06

影／香港三罷癱瘓陸空 林鄭怒斥「搞革命」

2019-08-05 17:45

影／香港北角爆衝突 黑衣示威者與白衣人群毆

2019-08-05 21:18

女示威被逮不慎露內褲 群眾圍警署聲援遭放催淚彈驅離

2019-08-05 15:50

一芳總部發3點聲明 強調品牌不涉政治原則、驚擾社會深感抱歉

2019-08-06 14:11

香港三罷 七區衝突 陸空半癱

2019-08-06 00:07

旅遊業傳大陸將祭第四箭 團客全禁

2019-08-05 15:01

影／香港市民不滿返工受阻 怒斥示威者「暴徒」

2019-08-05 18:02

觀察站／香港三罷 攬炒對撞…北京政治動員「深圳亮劍」？

2019-08-06 00:13

影／威懾香港？深圳1.2萬公安大練兵 模擬平暴亂示威

2019-08-06 11:42

外媒：若北京武力鎮壓 將動搖香港的金融中心地位

2019-08-05 18:33

香港示威遍地開花 人民日報：搞亂香港、摧毀一國兩制

2019-08-05 15:31

韓國瑜稱香港動亂 綠營議員批反民主

2019-08-06 08:41

自由行喊卡後首團 台中到上海旅遊推介

2019-08-05 19:48

向一芳創辦人喊話！呂秋遠：別急著向中國表態而忘本

2019-08-06 09:39

冷氣吹整晚！誤當感冒 大陸19歲花樣女子差點喪命

2019-08-05 16:03

躺著也中槍！一芳姐妹品牌貼崩潰哭臉 喊換招牌退加盟

2019-08-06 13:05

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

苦中作樂！ 回港民眾拿出自拍棒 要「記下在台這一刻」

2019-08-05 18:41

反送中／驅散示威者 港警首出動裝甲車「銳武」

2019-08-06 09:27

影／示威群眾包圍葵涌警署 扔擲燃燒彈

2019-08-05 21:23

如何化解香港危機 外媒認北京面臨艱難抉擇

2019-08-05 23:02

一芳水果茶總部聲明：恪守品牌不涉政治原則 專注茶飲

2019-08-06 14:08

董建華指近期暴力事件 是明目張膽政治要脅

2019-08-05 19:53

一芳太甜了！律師：膝蓋沒辦法彎曲的倒是可以喝喝看

2019-08-06 10:59

若停止小三通來台觀光 高雄旅行公會理事長：這是重創

2019-08-05 15:59

人民幣貶破7 大陸央行提9大理由維穩

2019-08-05 15:20

因應大陸停發陸客來台自由行通行證 高雄祭3大方案

2019-08-05 16:25

在民居附近放催淚彈 港警︰已極度克制施放迫不得已

2019-08-05 19:42

影／吵架後夫阻離開 怒妻「頂」著他高速公路上開3公里

2019-08-05 16:16

挺一國兩制批香港罷工 一芳：非台灣總公司聲明

2019-08-05 22:12

福建官員：「小三通」沒有變化 一切如常

2019-08-05 17:54

港警大拘捕！6月9日迄今共拘420人 施放1000枚催淚彈

2019-08-05 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top