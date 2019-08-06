海青杯／兩岸9隊尬棒球 今閩院開打

2019-08-06 00:25 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／福州報導



海青杯兩岸青少年棒球邀請賽今日將在閩江學院開幕，圖為去年參賽隊伍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第七屆海峽青年節．第三屆海青杯兩岸青少年棒球邀請賽今日將在閩江學院開幕，本次比賽邀請兩岸共八支棒球隊及福建師大體科院兩岸課題研究生組隊參加。

主辦單位表示，棒球在台灣深受學生們及青年喜愛，是台灣最為普及、最受關注的運動。希望透過兩岸體育的交流，促進兩岸青年，增進了解、融合感情、攜手合作，達到共同提高的目的。

本次棒球賽除了比賽之外，還將安排兩岸少年合訓，創造互相學習、共同成長的平台；參訪閩江學院校史館、三坊七巷、林則徐紀念館、上下杭，讓台灣青年進一步了解大陸的人文歷史發展；同時安排兩岸棒球嘉賓座談，探討兩岸融合發展的新思路。

為了這次兩岸青少年棒球賽順利舉行，以及為兩岸選手提供專業的場地，在短短幾個月內，閩江學院於現有運動場地的基礎上，改造了棒球場，成為福州第一個擁有正規棒球場的大專院校。

國民黨中央委員邱一峰表示，小小一顆球鑄成大大的緣分，兩岸青年在棒球比賽中切磋球技，通過交流，福建大專院校隊伍有機會向台灣高水準隊伍學到經驗、得到技術指導和提高，在競技體育方面促進福建球隊的快速成長，並締結友誼。

福州市棒壘球協會會長暨福建省棒球協會常務副會長任智雲則表示，棒球作為台灣最熱門的運動，廣受台灣民眾喜愛，已成為台灣文化中的一部分。福建在推動棒球運動發展的同時，有責任有義務多辦、辦好兩岸棒球交流活動，為台胞提供更多認識大陸的機會，為在陸台胞創造更熟悉的文化體育環境，乃至為台胞提供在棒球產業方面的就業創業機會，促進兩岸同胞心靈契合與融合發展。

中國國民黨中央委員邱一峰、海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇、前中華台北職業棒球大聯盟秘書長梁功斌將出席本次開幕式。