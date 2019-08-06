武漢-大阪貨櫃江海直航 年底通

2019-08-06 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湖北武漢今年年底將新開通至日本大阪的集裝箱（貨櫃）江海直達航線。

中新社報導，早在二十世紀九十年代，湖北就已開通對日本的外貿集裝箱水路運輸物流通道，物流模式為集裝箱配載支線駁船從武漢等地始發，經上海中轉換裝幹線海船運抵日本。

2015年9月，武漢至日本韓國快班航線開通，實現上游貨物在武漢中轉、周邊省市貨物在武漢集併，將武漢至日本大阪港（東京港）出口平均運輸時間，從原有12天以上航程，縮短至10天左右。

湖北省交通運輸廳副廳長王本舉2日在湖北省與日本關西地區「江海聯運」物流專場推介會中表示，未來湖北將圍繞長江黃金水道優勢，推進交通信息互聯共享，構建形成安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代交通運輸體系，為兩地經貿發展提供交通支撐。

當天，武漢新港投集團與日本邊行船務代理株式會社簽訂合作協議，中日企業以「華航漢亞1」集裝箱輪首航日本為契機，在船舶代理、航線運營以及貨源組織方面達成合作，共同推進湖北與日本東京及關西地區經貿物流合作。

武漢貨運代理業協會會長李亢說，今年8月，武漢至大阪空運直航也將開通。上述航線的開通，使湖北和日本大阪間的進出口運力得到加強，大阪到武漢運費可降低30%，同時也提高了服務時效。

王本舉表示，近年來，武漢至日本水路集裝箱快班航線、散貨江海直達航線和武漢至東京、大阪航空航線相繼開通，促進了雙方經貿合作發展。

據不完全統計，2018年湖北對日本水路外貿集裝箱突破4萬標準箱，並保持較好增長態勢；2018年湖北與日本的進出口總額達41.55億美元，江海聯運為加強兩地經貿往來發揮重要作用。

武漢理工大學航運學院院長劉敬賢表示，江海聯運是湖北與日本貿易往來最重要的載體和紐帶。

他建議加快武漢長江中游航運中心建設，創新貨物物流方式，對接日本關西地區的鋼鐵、紡織、化工、電子、汽車、環保等優勢產業；推動新一代信息技術與江海聯運深度融合，構建江海聯運智慧大通道。