上海發布2項電競團體標準

2019-08-06 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019全球電競大會日前在上海召開，上海兩項電子競技團體標準—《電競場館建設規範》和《電競場館運營服務規範》同時發佈。

中新社報導，隨著互聯網和移動智能終端的普及應用，中國競技產業發展迅速。據《2019年1—6月中國遊戲產業報告》顯示，2019年1—6月，中國電子競技遊戲市場實際銷售收入達465億元人民幣，同比增長11.3%；中國電子競技用戶規模達4.4億人，同比增長11.2%，繼續保持高速增長。

上海擁有豐富的電競基因，當前中國80%以上的電競公司、俱樂部都集聚於此，每年都有超過40%的國內電競賽事在此地舉辦。

2017年年底，上海出台「文創50條」，明確提出「加快建設全球電競之都」的工作目標；今年上半年，上海進一步出台《關於促進上海電子競技產業健康發展的若干意見》，提出20條具體措施；7月31日，上海首批電競註册運動員獲頒證。

此次發佈的《電競場館建設規範》和《電競場館運營服務規範》，由上海市電子競技運動協會、上海市網絡遊戲行業協會、上海市互聯網公共上網服務行業協會共同編製完成。

其中，建設標準詳細規定了電子競技場館，包括光學、聲學、舞台等在內的基礎設施配套建設，明確各場館的選址、設置、設施佈局和相應的交通、疏散等安全要求；服務標準則規定了電子競技場館應配備的服務設施、設備及相應的更新要求，明確了工作人員應具備的技能和職業素養，以及日常服務、支付服務、賽事服務、廣告服務、應急服務的具體流程和服務規範。

有關人士表示，上海電競產業正在蓬勃發展階段，仍有進一步職業化、專業化、規範化的空間。隨著5G時代的到來，電競的形式、商業模式、體制機制都將發生深刻的變化，電競產業將迎來前所未有的發展機遇，如何規範它，讓它又好又快發展，是電競產業發展的當務之急。