實名預約 八達嶺長城不再人擠人

2019-08-06 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年6月1日起，八達嶺長城景區開啟全網絡實名制預約售票，並試行單日最大客流量6.5萬人次的遊客總量控制。限流兩個月效果初顯，八達嶺長城告別「人擠人」。

新華社報導，近期數據顯示，在暑假客流高峰期，八達嶺長城景區通常在每週一市區博物館閉館之日，達到最大客流量6.5萬人次，隨即啟動紅色預警，宣佈門票售罄。而在週六日，則通常會觸發客流量5.2萬的橙色預警值。在其他時間，日客流量一般為4萬左右。7月8日，景區對遊客首發橙色、紅色限流預警。

「限流後八達嶺長城與過去那種人山人海、人擠人正式告別。」八達嶺長城景區有關負責人表示，限流措施試行兩個月以來，各方反響良好，目前景區限流已進入常態化。

根據當日實時監測的客流量，八達嶺長城景區會啟動相應的預警應急程序，遊客通過景區的官網、官方微信、微博以及高速路LED屏、交通廣播等渠道，都可看到景區發佈的預警提示信息。

長期以來，八達嶺長城景區存在著遊客接待量淡季和旺季分佈不均、假日和平日相差懸殊的情況，尤其是假日單日接待高峰壓力過大。這種不均衡的情況不僅給長城文物和遊客的安全帶來了隱患，而且也使遊客的參觀體驗大打折扣。為此，景區經科學測算將6.5萬人次作為每日最大限制遊客流量。

八達嶺長城景區有關負責人表示，為保護長城文物、保證遊客遊覽安全舒適，景區會嚴格執行限流措施，建議遊客在客流高峰期提前10天通過景區的官方微信、官網和在線預約購票平台購票，儘量錯峰出行，避開週一和假日。