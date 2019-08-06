江西吉安／永新盾牌舞 非物質文化遺產

2019-08-06 01:00 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西吉安報導



永新盾牌舞，是贛西南山區民俗民風的縮影。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 曾被列入上海世博會參展節目名單的「盾牌舞」，是江西省古老傳統舞蹈，綿延至今，距今已超過150年歷史，主要流傳在吉安市永新的龍源口、煙閣等地。永新盾牌舞，是永新縣傳統民俗舞蹈，國家級非物質文化遺產之一。

盾牌舞又稱男子群舞藤牌舞，滾擋牌。龍源口鎮的南塘村，素有「不練盾牌舞，不是男子漢」之說。永新盾牌舞是贛西南山區民俗民風的縮影，體現出原始的民族凝聚力、團隊精神和戰鬥精神。就藝術價值而言，集武術、雜耍、舞蹈、音樂於一體，成為地方文化典型代表。

盾牌舞是清康熙年間由廣東傳入吉安，在永新、井岡山、安福、吉水等地流行，其中，永新縣的南鄉最盛行。舞者表演時，要掌握「推、擋、搭、架、逼、閃、跌、滾」8字訣，動作粗獷、雄健、彪悍，隊形變化奇特、壯美，具有濃郁的民族特色和磅礡的戰鬥氣勢。

盾牌舞表演時，由男演員10人組成，2人代表敵方將官或騎兵，8人為士兵。演員分為兩隊對峙，一隊右手執短刀，左手執盾牌；另一隊持叉或槍、棍等器械。雙方組織得十分嚴密，隊形變化迅速多樣，但步伐一致、動作整齊、粗獷有力。演員通過布陣、對陣、搶陣和破陣等戰鬥對壘、搏鬥廝殺，表現了古代戰爭場面和武士的個人武技。盾牌舞有很多陣式，如「黃蜂陣」，表現武士向敵人突擊衝鋒的氣勢；「一字長蛇陣」，表現了進退自如、易攻善守、機動靈活的古代陣法。

隨著時代前進，盾牌舞在打擊樂的基礎上，吸取「燈彩」、「採茶戲曲」和嗩吶的豪壯雄渾氣勢，隨著劇情發展，時如急風暴雨，萬馬奔騰；時如麗日和風，信馬由韁；時如小橋流水，鶯歌燕舞。盾牌舞作為民俗文化「活化石」，如今已成為永新和井岡山及周邊縣市農民閒暇時健身娛樂的方式，以及農村婚嫁、子女升學時慶賀的節目。