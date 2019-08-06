江西吉安／洲塘書畫村 景緻如畫卷

2019-08-06 01:00 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西吉安報導



以馬為主題的壁畫，在洲塘村的院牆上到處能看到。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遊客看罷渼陂古村，來到吉安永新西北部、距今已有600多年歷史的洲塘書畫村，是另一番風情。

永新縣高市鄉的洲塘村，古稱「古木洲上」，是徐悲鴻關門弟子、大陸當代著名國畫家劉勃舒的家鄉。農閒時洲塘村村民喜好舞文弄墨，村子景色優美如畫卷，吸引不少攝影愛好著到訪。

洲塘村是劉勃舒的出生地和成長地。15歲時，劉勃舒進入大陸中央美術學院，成為徐悲鴻的關門弟子。他畫馬以「群馬」居多，體現萬馬奔騰的群體力量。以馬為主題的壁畫，在洲塘書畫村的院牆上到處能看到。

走進洲塘村，乾淨整潔的道路兩側，古樟參天、樹木青翠，民居牆上精美農作、非遺盾牌舞、舞龍等畫作，映著屋前綠油油的荷花與草坪，勾勒出一幅立體畫，而遊客也在畫裡。

村內的擇善巷，出自論語「三人行必有我師，擇其善者而從之」。巷裡有18棟集中成片的古建築，大多建於民國初期。村裡選取其中7棟修復建設，分別是劉勃舒老宅、書畫工作室、景藝軒、洲塘茶館、永新書畫院和非遺館、名家工作室、電商館。

在景藝軒中的陶瓷工作室，遊客可以親手體驗做泥坯，也有現成的陶瓷作品供遊客觀賞。非遺館裡，陳列著盾牌舞、永新小鼓等非遺；電商館裡有永新的特色產品，還能根據遊客需求，個性化定製書畫作品。走累了，可以到茶館坐坐，喝茶品茗。到了吉安，除了欣賞洲塘村優美牆上畫作，在茨坪北面7公里處的龍潭，有一幅以山當畫布，水當顏料的天然仙女畫。

龍潭有「五潭十八瀑」之稱，以瀑布數量多、落差大、形態美而著稱。其中最神奇美幻的是第五潭「白龍瀑仙女潭」，落差40多公尺，瀑口幽深平坦，潭面寬闊深澈，瀑布落水口有一塊卷髻狀蒼石，將水流分成兩股迂迥，在蒼石下又合成一股直沖而下。遠看第五潭瀑布，彷若一位身著大袍裙的仙女在翩翩起舞，是龍潭瀑布中人氣最高，網美爭相拍照的熱門景點。