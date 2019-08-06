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江西吉安／渼陂古村 廬陵文化第一村

2019-08-06 01:00聯合報 大陸特派員王玉燕／江西吉安報導

永慕堂中堂牆上「篤」字，少了一點，意為依水而建。 特派員王玉燕／攝影
永慕堂中堂牆上「篤」字，少了一點，意為依水而建。 特派員王玉燕／攝影
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永慕堂建築精美，莊重典雅。 特派員王玉燕／攝影
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擁有近千年歷史的「渼陂古村」，位於吉安市青原區，是一座江右民系古村。全村有367棟保存完好的明清贛派建築，有民居、祠堂、書院、義倉、牌坊、樓閣、店鋪、碼頭、教堂等；其中總祠永慕堂，占地1千多平方公尺，翹角飛簷，鏤花斗拱，紅石簷柱，石柱四面皆鏤刻著嵌有「永慕」二字的20餘副長聯，可說是集楹聯、書法、石刻、建築藝術於一體的民間藝術博物館。

南宋初年，渼陂開基祖梁仕階帶領族中子孫，徙居渼陂建村。梁氏奉「耕讀為身家之本」，培育大量文學士人，被文天祥稱為「文獻名宗」、「衣冠望群」。渼陂古村占地1平方公里，村莊布局前村後街，錯落有致，八卦巷道，卵石路面。民居為典型的贛式建築，青磚灰風，莊重典雅，儉樸實用是其總體風格。

永慕堂位於渼陂古村南側，是古村的總宗祠，始建於南宋初年，是明清結合式的風格。祠堂飛簷高挑，二層三進的磚木結構，門廊上有高聳牌樓，如意斗拱承托起翹角飛簷，頂覆玻璃瓦，金光閃閃。中堂的牆壁兩側，寫有「忠、信、篤、敬」四個大字，其中「篤」字少了一點，變成三點水，其意為依水而建。後方天花板孔雀圖案旁寫的「當朝貳品」，其中「貳」少一橫，旨在期許後代子孫出個一品官。

梁氏宗祠於清朝時期修建，是明清結合的風格。清朝修建時正好是慈禧執政，上面的飛簷翹角是「鳳在上，龍在下」，是「官帽」式的結構。正面是「翰林第」牌，梁家璋一生奮鬥在科場，直到69歲才考取功名。村人敬其精神，將「翰林第」匾放在總祠的大門。中西合璧的「小教堂」建於清朝中期，磚木結構，保存完好。入口上方為西洋式寶瓶，半圓裝飾，拱形門窗，二樓為飛檐翹角，木結構扶欄吊樓伸出，是中國古民居風。

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