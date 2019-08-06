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江西吉安／西陽宮 唐宋八大家 歐陽修故里

2019-08-06 01:00聯合報 大陸特派員王玉燕／江西吉安報導

歐陽文忠公祠，創建於南宋淳熙。 特派員王玉燕／攝影
歐陽文忠公祠，創建於南宋淳熙。 特派員王玉燕／攝影
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江西中部的吉安市，地靈人傑，是贛文化三大支柱之一，孕育了自成一系的江右廬陵文化。吉安永豐縣沙溪鎮，是「唐宋八大家」之一歐陽修的故鄉；這裡以西陽宮為代表的古建築群、歐陽修父母和鄭、胥兩夫人的墳墓，是歐陽修家族的寶地。

北宋政治家、史學家、文學家歐陽修，自號醉翁，又號六一居士，廬陵（今江西永豐縣）人，以「廬陵歐陽修」自居，後人將他與韓愈、柳宗元和蘇軾合稱「千古文章四大家」。歐陽修是在宋代文學史上最早開創一代文風的文壇領袖，領導了北宋詩文革新運動，繼承並發展韓愈的古文理論。西陽宮原為一所道觀，叫西陽觀，因歐陽修父親叫歐陽觀，為避觀字同義之諱，故改西陽觀為西陽宮。

瀧岡阡表碑亭 特派員王玉燕／攝影
瀧岡阡表碑亭 特派員王玉燕／攝影
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西陽宮是三殿並列古建築群，為紀念歐陽修及其父母，先後修建了文忠公祠堂、瀧岡阡表碑亭、瀧岡書院、文儒書堂、道德講堂等建築。西陽宮現存的為清康熙十年維修門坊，正面門楣上方刻塑「西陽宮」三個大字，剛勁有力，相傳為康熙帝親書；門坊北面刻「柱國冢宰」四個剛勁大字，相傳為文天祥所書。

洲塘村民居牆上精美畫作「舞龍」 特派員王玉燕／攝影
洲塘村民居牆上精美畫作「舞龍」 特派員王玉燕／攝影
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最珍貴的是，西陽宮珍藏了已有800年歷史、中國古代三大祭文之一的「瀧岡阡表」碑石，是歐陽修傳世最大、最完整的書法珍品，有著重要的歷史、文學、藝術研究價值，屬「國寶級」的文物。

「瀧岡阡表」是歐陽修的代表作，這篇文章是歐陽修在他父親死後60年所作的墓表。在表文中，歐陽修盛讚父親的孝順與仁厚，母親的儉約與安於貧賤。「瀧岡阡表碑亭」始建於宋朝，布局勻稱，結構精巧，古色古香。碑亭正中豎立聞名古今的「瀧岡阡表」碑石，是歐陽修在青州知州任上，親選石料，親自撰書碑刻銘文，監刻製作後，護送母親鄭氏靈柩歸葬故里時，從青州帶回沙溪，放在父母墓前。

梁氏宗祠的「翰林第」牌 特派員王玉燕／攝影
梁氏宗祠的「翰林第」牌 特派員王玉燕／攝影
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「瀧岡阡表」碑石為山東青州青石，高212公分，寬96公分，厚24公分，通體為墨綠色。碑石正面刻「瀧岡阡表」，背面刻「歐陽氏世系表」。整塊碑石保存完好，均為正楷、陰文、直書，字體端莊穩重，雄健有力，反映歐陽修書法藝術風格。在中國文學史上，「瀧岡阡表」與韓愈「祭十二郎文」、袁枚「祭妹文」，並稱為中國古代三大祭文。

中國古代三大祭文之一：「瀧岡阡表」碑石。 特派員王玉燕／攝影
中國古代三大祭文之一：「瀧岡阡表」碑石。 特派員王玉燕／攝影
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西陽宮內的歐陽文忠公祠，為紀念歐陽修及其父母崇國公的祠堂，創建於南宋淳熙，祠內有一口天井，藻井、天花、川梁、駝峰等大小構件，與明清風格一致，整座房屋從布局到結構，具有濃厚的江南民居特點。文儒書堂，始建於元至和四年，至今有700多年歷史，因宋仁宗為歐陽修封贈並御題「文儒」而得名的鄉村學堂。

洲塘村距今已有600多年歷史 特派員王玉燕／攝影
洲塘村距今已有600多年歷史 特派員王玉燕／攝影
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