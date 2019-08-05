觀察站／當第一線民警也失守

2019-08-05 16:18 世界日報 清棠



近日，河南省發生兩件引發網友熱議的社會案件。

1日，河南省固始縣發生一輛滿載井蓋的半掛車側翻意外，村民搶搬33噸井蓋，司機勸阻，村民不但不聽，還有人追打他。3日，當地警方回應稱：「夠不上案件，沒人在場看護不算哄搶，少量侵占夠不上犯罪」引發批評。固始縣警方隨後追回部分井蓋，並對涉事民警停職。

2日，在河南省鶴壁市淇縣，龐某追趕涉嫌偷走他種的西瓜的宋姓父女致其摔倒受傷，民警調解，認為「偷」瓜行為只是「摘」瓜，要龐某賠償宋姓父女300元。事後警方核查，偷瓜者拘3日，涉事民警停職。

一個是偷瓜賊反咬受害失主一口，一個是為了貪小便宜而瘋搶車主路邊的井蓋，這兩起事件無論從法律或是道德的觀點來看，偷東西的和搶東西的都應該受到制裁與譴責，但這兩地的偷瓜賊、搬井蓋的村民都未在第一時間受到處罰，原因令人傻眼，竟然都是「民警擋著」。

民警長駐地方，基於維護地方治安的職責，平時自然會與當地村民維持良好關係，以便蒐集情資或從中獲取辦案線索，但難免因此身陷地方上的利益糾葛，進而影響執行公權力的公正性。這兩起案件就是少數民警在地方上待久了，和稀泥甚至是非不分的投射。

猶記得中國國家主席習近平說過一句話：「一些人價值觀缺失，觀念沒有善惡，行為沒有底線，什麼違反黨紀國法的事情都敢幹，什麼缺德的勾當都敢做。」當道德不再是普世認知，第一線執法民警也失守，小惡演變成大惡，如何期待民眾能自律、奉公守法？由此看來，中國加強全社會的思想道德建設與法治教育，還要再加把勁。