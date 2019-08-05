影／貨車翻河南村民哄搶井蓋 警：沒人在場看護不算哄搶

2019-08-05 16:18 世界日報 中國新聞組／北京5日電



河南鶴壁日前發生瓜農抓偷瓜賊，反被警察要求倒賠偷瓜賊300元一事。無巧不巧，河南固始縣日前發生貨車側翻，車上33噸井蓋被村民哄搶搬空，但當地警方卻表示，「沒人在場看護不算哄搶，少量侵占構不上犯罪」，引發議論，兩案中的涉事警察均已遭停職。

綜合媒體報導，一滿載井蓋的半掛車8月1日途經河南固始縣時側翻。貨主宋先生報警稱33噸下水道井蓋被附近村民搶光。現場短片顯示，路邊散落一堆井渠蓋，有村民正往自己開來的車上裝井渠蓋然後運走。宋先生趕到現場時，不僅沒人聽他勸阻，還有人追著打他，甚至還有村民說：「這貨是你的嗎？是你的，為什麼沒寫你的名字？」

當地警方最初表示，「當著面才算搶」，「沒人在場看護不算哄搶，少量侵占構不上犯罪」。但隨後事件在網上發酵，固始縣公安局官方微博4日發布通報稱，固始縣公安局已立案調查。市公安局法制、督察部門也已專程趕赴固始進行督辦。固始縣公安局組成專案組，正在全力開展調查工作，並組織專門力量追回了部分井蓋，涉事民警已停職接受調查。

而對於抓偷瓜賊反被警察要求倒賠300元一案，鶴壁市公安局4日也發布警情通報稱，偷瓜已構成違反治安管理的盜竊行為，涉案人遭行政拘留3日；瓜農制止違法侵害的行為，不承擔違反治安管理責任；警方處置本案過程中存在執法過錯，已對責任民警採取停止執行職務措施。