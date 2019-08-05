北緯30度最後一個桃花源 湖北躲避峽山洪7死

2019-08-05 13:49 世界日報 北京5日電



來源：YouTube

湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣應急管理等部門通報，4日傍晚，暴雨導致鶴峰縣躲避峽突發山洪，截至5日凌晨，造成7人死亡，救出38人，10餘人被困，目前無生命危險，施救還在進行中。

湖北鶴峰縣躲避峽突發山洪導致7人死亡10餘人被困 (取材自南方都市報) 分享 facebook

綜合媒體報導，事件發生後，鶴峰縣全力開展救援工作。恩施州委、州政府主要負責人已帶領公安、消防、應急管理、衛生健康等部門和醫療專家趕赴現場指導救援和傷員救治工作，並緊急調度特勤中隊和來鳳縣、宣恩縣消防救援大隊增援。

楚天都市報報導，當日傍晚，鶴峰突降暴雨，躲避峽內發生山洪，遊客未能及時避險。據了解，此處屬於較原始狀態，峽谷幽深地勢險峻，但因風景絕美，一直有當地村民野導遊帶驢友進峽谷探險。報導稱，7名死者是驢友（意指一起結伴出遊的人）。4日23時許，鶴峰急救中心工作人員表示，陸續有傷者被送過來，尚不清楚數量。

南方都市報從兩位失聯者的朋友處獲得了一些事發前的照片，顯示並無異常。失聯者的朋友稱，朋友是一對28歲左右的夫婦，參加公司組織的旅遊到達鶴峰，來自湖北咸寧。

湖北鶴峰縣躲避峽突發山洪導致7人死亡10餘人被困 (取材自南方都市報) 分享 facebook

當地一名地接表示，躲避峽平日實行封閉式管理，有人阻攔遊客進入，但也有人通過私家車偷偷進去，他本人也接待過這樣的客人。其透露，躲避峽是這一兩年才火起來的景點。

資料顯示，躲避峽位於該縣容美鎮屏山村，是有著數百年歷史的容美土司爵府的天然護城河，也因有利於容美土司躲避而得名，被稱為是北緯30度的最後一個桃花源，中國的「仙本那」。