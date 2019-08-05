觀察站／全聚德走味 公私合營闖的禍？

2019-08-05 13:48 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



全聚德的烤鴨 新華社資料照 分享 facebook

去北京，很多人都要吃東來順的涮羊肉、全聚德的烤鴨。老北京聽了，一定笑您，說東來順的羊肉不好吃，全聚德的烤鴨不能吃。其實63年前毛澤東就知道這事，他還在正式會議上，問當時管經濟的副總理陳雲，「為什麼東來順的羊肉變得不好吃了？」

陳雲這人果然了得，他詳細回答，說東來順原先只用35至42斤的小尾巴羊，這種羊，肉相當嫩。現在山羊也給它，老綿羊也給它，凍羊肉也給它，涮羊肉怎能好吃？羊肉價錢原來一斤是1.28元，合營以後要它和一般鋪子一樣，統統減到1.08元。陳雲又說到全聚德，說到他家胡同口的小鋪，說都是「公私合營」闖的禍。

東來順的羊肉，到今天也勉強可吃，但跟全聚德烤鴨一樣，以前是吃公款，現在是吃觀光客。而說到羊肉往事，是因為有新鮮事，跟兩位馬有關，且又是「公私合營」。

國務院有個特設機構叫國務院國有資產監督管理委員會，專門管國有企業的。本來國資委的事只有財經界關心，但國資委的主任前兩天的活動，被弄得很多人關心，那是一條消息，說的是國資委主任接連會見馬雲、馬化騰，盤點阿里、騰訊的央企混改布局。

那消息的內容也說得簡單，說國資委黨委書記、主任郝鵬會見騰訊董事會主席兼CEO馬化騰，而在一個多月前郝鵬還會見了阿里巴巴集團董事局主席馬雲，這或預示著「央企+互聯網」的混改模式將進一步加速。說混改也即混合經濟改革，還沒太多人緊張，但有報導說國資委主任見二馬，談「公私合營」，這可就緊張了。

中共18屆三中全會提出「混合經濟」之說，沒人有意見，但近年有極左派出來提倡「新公私合營」，還要私有經濟退出歷史舞台，引動軒然大波，雖然過去一年間有安排官方媒體出來批駁「錯誤觀點」，但埋在人們心裡的那份「走回頭路、受二茬罪（意指二度受罪）」的憂慮還在。

也有人說國有企業改革，現在只有走混合經濟一條路，說到底混合經濟就是公私合營，且大多數國有企業已在資本層面實現混合經濟。這種說法，還是打不掉憂慮，要不這兩天財經界那麼多人把50年代的「公私合營」搬出來說話。

除了怕羊肉不再好吃，可能關鍵問題，在於「新公私合營」的混合經濟，還沒有制度安排。比如說混合後是國企還是民企還是外資，還是誰說話聲音大是誰的，再說公有經濟才有政治保障，這誰都明白。