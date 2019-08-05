招誰惹誰？外送員爬5樓送餐 客人開門用劍砍人

2019-08-05 13:14 香港01 記者鄧柳媚／報導



受傷送餐員上衣被刺破，胸口受輕傷。圖擷自 香港01 分享 facebook

想足不出戶就能享受美食，很多人會選擇叫外賣，有時更會給予辛苦送餐的外賣員「小費」作為打賞。中國一名送餐員早前就爬5層樓梯送外賣，沒想到不但沒有收到小費，更被客人用劍刺傷！該名外賣員抵達送餐地點後，多次致電客人領餐，惟對方卻因收到電話而被打斷玩遊戲，一怒之下竟拿了家中的道具劍刺向送餐員「報復」。

事發上月21日下午，浙江省義烏市一名30歲男子以手機程式叫了一份煲仔飯外賣，送餐員透過程式接到訂單後，即到餐廳取了飯盒，抵達訂餐地點時亦只是10分鐘內的事。送餐員到達後即按訂單要求致電通知客人，惟電話遭拒接，他非常着急，怕被客人投訴，遂接連再打了4至5次電話，不過同樣被掛斷。

送餐員於是按訂單地址走了5層樓梯，惟敲門之後無人回應，當他以為地址輸入錯誤時，門突然打開了，訂餐的男子一開門便破口大罵：「你XX，我在打遊戲，沒有空接你電話，你曉得嗎？」取過餐後便「砰」一聲將門關上。

送餐員無辜被罵後感到非常委屈，忍不住敲門與對方理論，不過客人並無回應，他只好在門外大聲回罵幾句。不料，這時客人突然打開門，失控般拿着一把道具劍向送餐員猛刺，同時狂罵：「你媽了個X，到底走不走，信不信我砍你！」

送餐員的左邊胸口被刺傷，即時轉身逃跑及報警，幸好訂餐男子沒有追上來。當地警方接報後即上門拘捕訂餐男子，以毆打他人罪名判處行政拘留。該男子向警方供稱，由於近日母親過世，心情不佳只好留於家中玩遊戲，但送餐員致電打斷了遊戲，令他惱羞成怒，想到以網購的道具劍「嚇一嚇」對方，沒料竟傷及送餐員。

延伸閱讀：

關鍵一刻被攝鏡破壞 婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

【趣一趣】小朋友滾泥地變泥人 網民狂笑：識郁嘅兵馬俑！

文章授權轉載自《香港01》