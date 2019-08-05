三罷大衝擊 傳中聯辦周三召人大政協傳達北京指示

2019-08-05 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港反送中情勢不斷升溫，港民今發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動，在此敏感時刻，港媒披露中聯辦急邀涵蓋大部分建制政團、商會的200多名港區人大、政協，於周三北上深圳「座談」，可能會就最近局勢下達北京最新指示。

綜合香港01等媒體報導，消息指有關邀請來得非常倉促，「周日才收到（中聯辦）電話，周三便要上深圳，很明顯是衝著近日沒完沒了的激烈示威浪潮而來。」

報導指出，過去中聯辦要下達「意旨」，會召人大政協到西環大樓見面。消息說，今次「座談」港澳辦也有份，故須移師深圳舉行，惟未知由哪個層級的官員出席講話，「據聞港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民都會出席，但未得官方證實，頗神秘的。」

消息人士估計，港澳辦、中聯辦急召人大、政協見面，是就最新局勢傳遞北京訊息，統一思想，「其中一個可能性，是就設立獨立調查委員會問題，建制陣營內部有不同雜音，北京或一錘定音，表明態度。」

消息人士還說，北京亦可能藉此場合，更明確表態支持林鄭，「因為建制派內有人傳出林鄭不穩，北京想盡快撲滅這些傳聞」，以免林鄭政府更難管治。

自反送中運動以來，中聯辦已至少兩次約見港區人大、政協委員。一次是5月17日，據與會者引述，王志民稱北京全力支持特區政府修訂逃犯條例；一次是6月16日，就暫緩逃犯條例修例作講解，稱對特區政府暫緩修例一事表示尊重、理解和支持，又強調北京堅定支持林鄭。