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把愛扛肩上…83歲爺爺背86歲奶奶趕集 網：愛情最佳寫照

2019-08-05 04:51世界日報 中國新聞組／北京4日電

兩位老人家是村裡的模範夫妻。（取材自上游新聞）
兩位老人家是村裡的模範夫妻。（取材自上游新聞）
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老爺爺背老奶奶的照片令網友感動。（取材自上游新聞）
老爺爺背老奶奶的照片令網友感動。（取材自上游新聞）
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微信朋友圈上的一張照片，讓兩個年齡加起來170歲的老人一夕成為「網紅」。83歲的陳學相與86歲的妻子葉其英住在重慶忠縣的山裡，照片中，柔弱的老爺爺把老奶奶整個人扛到肩上，在山路上走著，被路過的村民悄悄拍下，發了朋友圈。有網友說，「年輕人整天掛在嘴邊的天長地久，抵不過公園裡白發蒼蒼的老人最普通的並肩前行，更何況這小心翼翼背在肩上的愛情。」

重慶晨報報導，老奶奶去年摔了一跤，腿腳不方便，今年大半年來基本上就沒出過門，經常坐在門口，望著窗外輕聲歎氣。日前，在家裡悶久了的老奶奶，對老爺爺說了一句，「好想去鎮上趕個場哦」。就為了這句話，老爺爺決定帶著老奶奶去鎮上走走。趕完集，老奶奶好久沒這麼高興過了。但回來的路上，她頭暈得厲害，不敢坐車，老爺爺便背著老奶奶回家。

他在背簍上用兩根「拐杖」當坐墊，把老伴抱上背簍，然後把她背了起來。攝氏30多度的高溫下，孱弱的陳學相步子邁得很小，每一步卻走得很穩。汗水很快浸濕了他的上衣，汗珠也從額頭流進了他的眼睛裡，實在太累了，就把背簍靠在公路邊的欄桿上歇一歇。肩上的老奶奶，心疼地掏出手帕為他擦去汗水。

村民拍下照片發朋友圈，讓這對老夫妻意外走紅，有網友羨慕地說：「老一輩的愛情，才是那段誓言最好的寫照——無論貧窮還是富有，疾病還是健康，我們都不離不棄，直到死亡把我們分離。」

村民也說，老兩口是村裡的模範夫妻，從來就沒見他們拌過嘴，每次都是手牽手出門，非常恩愛。

反倒是老爺爺感到很意外，雖然他的肩膀已被壓得通紅，但他覺得這件事實在是太小了，他只是帶著心愛的老伴回家了而已。

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