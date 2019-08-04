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遠程視界董事長涉詐騙被捕 從北京押回廣西

2019-08-04 18:11世界日報 中國新聞組／廣州4日電

近日有消息稱，曾獲數億融資的遠程視界公司董事長韓春善被抓。廣西貴港市公安局工作人員證實，韓春善因涉嫌合同詐騙，7月31日被貴港市公安局在北京抓獲，並押回廣西。遠程視界曾被譽為「中國最大的專科遠程醫療O2O平台」，目前遠程視界的官方客服已暫停服務。

南方都市報報導，天眼查平台顯示，韓春善是遠程視界創始人和CEO，名下有超過40家公司，其中多數與遠程視界相關。據遠程視界官網介紹，遠程視界成立於2012年，業務涵蓋眼科、心腦血管、腫瘤、婦科等，以「不花錢只需提供場地，就能免費使用醫療設備，並享有北京知名醫院的人才支持」為由，吸引各地醫院合作。

據報導，遠程視界及子公司此前已涉及多起融資租賃合同糾紛。2日發布的《遠程中科耳鼻喉科醫院、虎林市中醫醫院和北京亦莊國際融資租賃公司三方的合同糾紛判決書》顯示，「遠程中科」作為第三方與亦莊國際融資租賃公司和虎林市中醫醫院簽訂融資租賃協議。亦莊國際融資租賃公司出資向「遠程中科」購買設備，「遠程中科」負責提供設備給虎林市中醫醫院並為其提供擔保，醫院以設備創造的收入支付設備租金。

該訴訟中，虎林市中醫醫院被要求向融資租賃公司支付約262萬租金及附帶利息，而「遠程中科」作為擔保方需承擔連帶責任，在醫院無力支付時墊付租金。虎林市中醫醫院在被判決應當支付租金後，又起訴遠程視界未按時提供設備。

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