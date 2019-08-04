涉楊克勤案？吉林納稅狀元、東北最大商超女老闆被查

2019-08-04 18:11 世界日報 中國新聞組／北京4日電



吉林省檢察院檢察長、黨組書記楊克勤。 取材自吉林省人民檢查院網頁 分享 facebook 東北最大商超老闆、吉林中東集團董事長盧麗，正在被有關部門調查。盧麗同時也是吉林省政協委員，總資產超過300億（人民幣，下同），她也是吉林納稅狀元。種種跡象顯示，她或涉及「東北虎」楊克勤案等事項。

新晚報報導，吉林中東集團多名高管證實，盧麗自6月被帶走後，至今未歸。

據7月16日報導，吉林省檢察院檢察長、黨組書記楊克勤被查。楊曾在安徽政法系統工作14年，在中央政法委工作18年，於2012年出任現職。幾乎在楊克勤被查同一時間，吉林省公安廳副廳長劉培柱亦被調查。

而盧麗作為當地著名商人，被認為與多人存在利益交集。

據報導，盧麗丈夫、長春首富史連發2003年車禍身亡，2004年，其長子史明因醫療事故身亡。

「一個女人在丈夫、兒子出事後，獨自打拚生意，很不容易。再說，官員的七大姑八大姨，也會主動找過來，你能怎麼辦？」當地商人稱。另有說法認為，劉培柱在吉林省公安部門多年，與當地一些出名的娛樂場所關係密切，劉被查或與此有關。

新晚報從多方核實，除盧麗外，中東集團有多人被帶走調查。

盧麗1984年與家人開了一家五金日雜店鋪。90年代開始進入電器領域，拿下三星、LG、長虹、康佳等品牌的東北三省總代理。此後，中東集團在商超主業基礎上，延伸到藥店、醫院、地產等多個方向。