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北京游泳館洩氯氣 61人送院、6入進ICU

2019-08-04 17:50世界日報 中國新聞組／北京4日電

來源：YouTube

北京房山區瑞萊健身游泳館2日晚發生疑似氯氣洩漏，包括兒童在內61人呼吸道不適，出現頭暈、嘔吐症狀。截至3日上午9時許，38人在醫院留觀治療，23人自行離院，其中6名年齡介乎4至12歲的小童被送入深切治療部（ICU），情況嚴重。

經查，瑞萊健身游泳館經營方為北京嘉軒達體育發展有限公司，2019年7月24日取得營業執照。該企業未取得游泳經營資質，正處於試營業階段。目前，相關涉事人員已被公安機關控制，房山區政府已成立事故調查組，並在全區啟動安全隱患排查整治。

據北京晚報引述北京市房山區生態環境局消息，這起氯氣洩漏事件是由該設施工作人員違規操作導致。

涉事健身房泳池邊本安放著一支氯氣罐，用來消毒、漂白泳池內的水；2日晚，由於健身房工作人員的違規操作，導致氯氣洩漏，進而發生游泳者中毒事故。該工作人員指出，游泳池使用氯氣是給水消毒的，這也是每次游泳結束後都要洗澡的原因，而這些氯氣是絕對不能出現在空氣中的。

事發後，相關部門立即趕赴現場進行處置，迅速將有不適症狀人員送往醫院進行醫療救治；此外，房山區在做好事故後續工作的同時，特別針對當地文體場館及設施等人員密集場所，啟動安全隱患大排查大整治。

北京青年報報導，附近商戶表示，事發當晚，很多人游泳後感覺不適，後被送醫治療，其中不乏兒童。瑞萊游泳健身館所在的場地，過去曾是一家超市，超市停業後閒置很久，健身房和游泳館是剛剛建成開業，游泳館尚未配有洗澡設施。一位家住附近的女士說，7月份，她和家人在瑞萊辦理了兩張健身卡，年卡每張人民幣1400元左右。如今該場館突然封閉，所有運動項目都無法進行。

醫師表示，氯中毒不只是呼吸道損傷，還有可能傷害內臟，如果碰到氯氣外洩，一定要先用濕毛巾摀住口鼻，才能降低傷害。

北京試營運泳池氯氣外洩，61人嘔吐送醫。 視頻截圖
北京試營運泳池氯氣外洩，61人嘔吐送醫。 視頻截圖
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