川普時間快過北戴河 習近平面臨3難題

2019-08-04 17:23 世界日報 中國新聞組╱北京4日電



北戴河會議通常一年舉行一次。 取材自微博 分享 facebook

今年的北戴河會議要討論的大事不多，兩到三件，一般預料，主要議題除經濟衰退，要緊的便是中美貿易戰，及香港的反送中風暴。

根據「時事觀察」報導，中美貿易上海談判結束翌日，川普下令從9月1日起對3000多億中國輸美產品課之以10%的關稅，讓北京措手不及。川普的貿易戰打亂了中方的部署，本來中共黨章規定一年召開一次全會，就有分析指四中全會至今未能提上議事日程，是要等到中美貿易協商有個眉頭，現在看來形勢惡化了，四中全會能拖到什麼時候？

中美貿易戰無解，中共政治局會議剛剛分析，經濟繼續下行，強調六穩，安撫人心，抓好就業，都是針對貿易戰以後節節敗退的不好的經濟形勢而言。貿易戰，黨中央無法以戰止戰，北京喊話，希望美國相向而行，美國不懂，北京無奈，只能走一步算一步，負擔沉重，黨內引起的爭議也愈來愈多。中共政治局剛剛對下半年經濟作出預測性決定，比起川普剛剛作出的決定，似乎又晚了一步。

「日經亞洲評論」在川普決定對華課徵新稅前幾日發表美國學者裴敏欣的分析指出，北戴河將討論美中貿易戰。隨著時間推移以及美國總統大選的推進，中共妥協的可能性會進一步減少，中共領導人將不得不迅速決定--要不要用接受協議來換時間，要不要緩和與美國的緊張局勢以便創造更好的條件、改善美中關係，以及要不要準備對可能升級的貿易戰堅持不妥協到底、要如何應對美國接下來的價值3000多億美元中國輸美商品加徵關稅？

現在看來，川普的時間比北戴河時間快，北戴河會做出什麼樣的因應之策？北京最好的解套之計且長遠之策當然是選擇更加開放和改革，但習近平的封閉型政治決策令人懷疑是否存在著這種可能。

報導指出，北戴河要討論的另外一個重大而且極其緊急的問題，就是香港正在發生的事情。香港反送中完全可以說是一個6月爆發的黑天鵝事件，尤其在元朗發生黑社會白衣人集體攻打反送中示威者之後，香港局勢更加惡化。

香港民眾的訴求從最初的停止修例擴大到更廣泛的民主要求，北京不肯對示威者提出的五項訴求做出任何讓步，國務院港澳辦日前表態繼續支持特首，指控示威者觸碰一國兩制底線。

不少觀察人士認為，出兵香港，是下策的下策，香港將變死港，中共將徹底與國際社會對立。其實讓香港重歸和平的辦法就在眼前，林鄭下台，緩解局勢，按基本法依法辦事，尊重一國兩制，允許港人直選特首。

報導最後表示，北戴河，風光尚好，中共領袖們將會作出什麼決定？